Проживающих в Европе украинцев призывают устраивать беспорядки

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Живущие в странах Запада украинцы должны устраивать акции протеста и навязывать свою волю правительствам этих государств, как это делают арабы, турки и другие мигранты.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский националист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Корчинского, бояться украинским гастарбайтерам нечего – в худшем случае их депортируют.

«Я думаю, что технические возможности они имеют все. Если они не решатся на такой протест, то это будет очень жаль. Потому что мы сейчас ждем – если вы уж не со своей страной, когда ей тяжело, так, по крайней мере, помогайте ей. Мы видим, как арабы навязывают свою волю французам, французскому правительству, мы видим, как турки навязывают свою волю немецкому правительству, мы видим, как афроамериканцы навязывают свою волю американскому правительству», – сказал националист.

«И мы спрашиваем, а почему украинцы никому ничего не навязывают? Почему они не навязывают свою волю этим правительствам? Они хуже, чем арабы турки и афроамериканцы? Что-то с этим нужно делать, братья. Если меня кто-то смотрит, сделайте что-нибудь в этом плане.

Ваши соотечественники умирают на фронте, вам значительно легче, чем им. Максимум, что с вами сделают – это депортируют. Максимум – вы вернетесь к себе на родину. Я вам скажу, мы тут все на родине, тут не так уж и плохо», – заявил Корчинский.