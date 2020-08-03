03.08.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Галичина, Медицина, Политика, социальные протесты, Украина
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Львовские психушки выходят на улицы и блокируют трассы


Во Львовской области сотрудники психбольницы «Заклад», которая находится в одноименном селе в Николаевском районе, перекрыли трассу Киев-Чоп, требуя погасить долги по зарплате.

Об этом сообщает местный ресурс «Гаснет», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Несколько десятков человек ходят по пешеходному переходу вдоль трассы, изредка останавливаясь, чтобы пропустить колонны автомобилей и кареты «скорой помощи».

«Как объясняют организаторы акции протеста, работникам больницы с мая не выплачивают в полном объеме заработную плату, поэтому они объявили забастовку и вышли на акцию протеста. Перекрытие началось утром в понедельник около 9:00. Медики в белых халатах и в защитных масках ходят на пешеходном переходе с плакатами, ожидая реакции руководства области на их требования», – сообщают местные журналисты.


Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в этом году на Украине существенно вырастут тарифы на медицинские услуги, что оставит без лечения целый ряд категорий больных. В частности, речь шла о повышении тарифа на психиатрическую помощь.

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