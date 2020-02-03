Пушилин анонсирует последовательную отмену комендантского часа

03.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

Прошедшие в ДНР новогодние праздники показали, что с сокращением комендантского часа криминал вырос незначительно, однако правоохранителям пришлось проводить работу с владельцами украинских паспортов.

Об этом в интервью официальному порталу ДНР рассказал глава республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В целом можно сказать, что прошло без каких-либо чрезвычайных ситуаций, поскольку была усилена работа органов правопорядка. Ограничений и арестов за украинские паспорта не было, были дополнительные проверки. Абсолютно обоснованные.

Наши оппоненты, проводя диверсионно-разведывательную работу, засылают к нам определенный контингент специалистов. И используют именно украинские паспорта, могут сделать абсолютно любую прописку.

Нашим органам удостовериться в личности (обладателей таких паспортов – ред.) достаточно сложно, у нас нет сейчас современных украинских баз данных… Если по паспортам ДНР все понятно, по паспортам РФ все понятно, то по паспортам Украины требовались дополнительные действия», – рассказал глава ДНР.

Аналогичный подход наблюдался и к автомобилям с украинскими номерами, поскольку, по словам главы ДНР, у правоохранителей республики нет и базы украинских автовладельцев, что может создать трудности при розыске преступников или покинувших место ДТП.

«У нас еще были опасения, что с отменой комендантского часа в целом увеличится количество преступлений в ночное время суток, криминал выйдет из тени. Наши опасения не оправдались, количество правонарушений в республике увеличилось в среднем на 30 процентов.

Эта цифра уже позволяет нам обсуждать последовательную отмену комендантского часа… Посмотрим еще, где наши уязвимые места. В первую очередь перед правоохранителями стоит задача обеспечить безопасность наших граждан», – добавил Денис Пушилин.

Напомним, что в канун новогодних праздников глава ДНР заявил о том, что отмена комендантского часа на новогодние праздники является первым шагом к сокращению или полной отмене данного ограничения в будущем на территории республики.