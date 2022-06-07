Пушкин – первый в расстрельных списках харьковских нацистов

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Новости Украины

Утром 6 июня посольство США в России в своём официальном телеграм-канале рассказало о любви американского народа к великому русскому поэту.

«…Мы в Америке тоже не отстаем, ставим памятник Пушкину на площади Вашингтона, называем его именем институт в Висконсине, галерею искусств в Нью Мексико, экранизируем Евгения Онегина и с удовольствием ходим на одноименную оперу. В общем, тоже любим и уважаем. С Днём Рожденья, Иван Сергеевич», – оконфузилось ведомство.

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Мэр Харькова Игорь Терехов не поздравил ни Александра Сергеевича, ни даже Ивана Сергеевича. Забыл также поздравить с Днём русского языка все ещё русскоязычных харьковчан. Только вспомнил о Дне журналиста (да-да, на Украине отмечается 6 июня).

«Сейчас мы живём в реалиях, где каждый из вас – солдат на информационном фронте. Война показала, что этот фронт не менее важен, чем боевые действия», – раскрыл основы государственной политики градоначальник.

Какое-то время казалось, что, по крайней мере, на фронте войны с памятниками боевых действий сегодня не будет. Но нет, не обошлось. Нацисты опубликовали в телеграм-канале «Декоммунизация.Украина» свои планы по «зачистке» Харькова от неугодных памятников.

Разумеется, в День русского языка «расстрельный» список возглавил памятник Пушкину на площади Поэзии.

Кроме того, в списке оказались:

памятник Николаю Островскому;

памятник Михаилу Ломоносову;

бюст Николаю Тихонову.

Памятник Пушкину, между тем, является старейшим памятником Харькова, имеет статус памятника культуры Украины национального значения и очень интересную историю.

В 1899 году в Российской империи с большим размахом отмечался 100-летний юбилей со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В память о поэте улица Немецкая в Харькове была переименована и с тех пор носит название Пушкинская. Также решено было соорудить памятник Александру Сергеевичу, но с этим возникла заминка. Средства после организации грандиозных народных гуляний нашлись не сразу, поэтому памятник появился лишь через пять лет. Его автор, скульптор Б. В. Эдуардс, в 1909 году в том же стиле создал памятник Гоголю, также к 100-летнему юбилею писателя. В настоящее время он стоит на противоположном от Пушкина конце Театрального сквера, напротив драмтеатра им.Шевченко.

Открытие памятника Пушкину состоялось в мае 1904 года, а через пять месяцев после установки, в ночь на 31 октября 1904 года, на него было совершено покушение.

Члены террористической группы «Оборона Украины», боевого крыла УНП (Украинской национальной партии) попытались взорвать памятник. Бронзовый бюст в результате теракта получил несколько царапин (если присмотреться, они видны до сих пор), а также откололась часть гранитного постамента.

Инициатором и организатором покушения на памятник был украинский националист Николай Михновский, основатель УНП, идеолог борьбы за «незалежну» Украину.

Тем не менее, претензии Михновского к Пушкину современные нацисты, скорее всего, сочли бы легковесными.

Во-первых, по мнению создателя УНП, Пушкин в своих произведениях «исковеркал» светлый образ Ивана Мазепы, представив его в глазах читателей как предателя.

Во-вторых, теракт был символическим ответом на празднование в 1904 году 250-летия воссоединения Малороссии и Великороссии.

Это все лишнее с точки зрения боевиков из «Кракена» или «Фрайкора». Пушкин он кто? Русский поэт. Русский! Уже достаточно. Можно не сомневаться, обезумевшие варвары завершат дело, начатое террористами в 1904 году, и уничтожат памятник. Если, конечно, успеют.