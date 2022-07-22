Пушков назвал приднестровский кризис «образцовым»

22.07.2022  18:50 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Кризис, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия


Исторический опыт показывает, что введение российских миротворцев способствует остановке насилия и стабилизации обстановки, чем никак не могут похвастаться соответствующие практики Запада.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Исторический опыт показывает, что введение российских миротворцев способствует остановке насилия и стабилизации обстановки, чем...

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«Приднестровье – это уникальный кризис. Уникальный – благодаря России. Потому что на протяжении 30 лет он имеет бескровный характер, кроме первого этапа военных действий, когда уже были заключены соглашения о пребывании наших миротворцев – всё, приднестровский кризис ушёл со страниц газет и с телеэкранов как кризис, который имеет трагический, драматический характер, он перешёл в политическую фазу. И здесь это, безусловно, заслуга России, которая там держит свой миротворческий контингент, это заслуга руководства Приднестровья, которое ведёт себя очень взвешенно и вдумчиво.

Приднестровский кризис – да, это кризис, но его можно было приводить в пример другим государствам о том, как можно в замороженном состоянии поддерживать более или менее нормальное функционирование территории и обеспечение прав граждан. Поскольку сообщение между Приднестровьем и основной территорией Молдавии – открытое, граждане Приднестровья пользуются кишинёвским аэропортом. Нет там никаких преследований, нет никаких ультранационалистических организаций, которые кого-то выкрадывают, кого-то убивают», – отметил Пушков.

Он добавил, что по сравнению с другими замороженными кризисами, приднестровский – «образцовый».

«По сравнению с ближневосточным кризисом между палестинцами и Израилем, где постоянные обострения, обстрелы ракетами, убийства палестинцев, гибель израильтян. Приднестровье вообще – «образцовый кризис», это такой парадокс. Именно благодаря тому, что Россия осуществляла свою миротворческую миссию.

Когда мы в спорах с западными дипломатами, они мне говорили «это замороженный кризис» и делали страшное лицо по этому поводу. Хорошо, у вас есть другие замороженные кризисы, но там гибнут постоянно люди. Что лучше – такой замороженный кризис, или то, что у вас там происходит? Поэтому в каком-то смысле Приднестровье – да, замороженный кризис, но образцовый», – объяснил сенатор.

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