Путин «лично придумывал страшные пытки» для Навального – Волков

04.11.2021 22:47 (Мск), Москва, Елена Острякова

Телеканал-иноагент «Дождь» опубликовал «расследования» об условиях содержания в колонии блогера-уголовника Алексея Навального, отбывающего срок за мошенничество.

Бывшие заключенные ИК-2 в Покрове Нариман Османов и Евгений Бурак, которые отбывали наказание в одном отряде с Навальным, рассказали, как над ним «издеваются в колонии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Османова, отряд, в котором они оба отбывали наказание, создавался якобы специально под Навального. В помещении провели ремонт и установили видеокамеры.

«Там все только что покрашено, в порядок приводили в спешке», — рассказал Османов.

Бывшие зэки утверждают, что перед прибытием Навального им сообщили, что он нетрадиционной сексуальной ориентации. Видимо, поэтому на соседнюю с блогером койку положили «углового» (известного также как «петухи», «опущенные» и «обиженные» — низшая каста в тюремной иерархии), который мешал ему спать, издавая разные звуки. За это Навальный бил его ногой.

По словам Османова, Навальный на провокации не поддавался, но однажды сказал: «Придет время, вы будете в окно убегать».

Еще одной «пыткой» была раздача заключенным колбасы, которую они жарили, в то время, как Навальный объявил голодовку. А когда возникло подозрение, что сосед блогера по фамилии Ющенко болен туберкулезом, заставили обработать помещение влажными тряпками. «Человек не видел такие подлости, гадости. Тем более 15-й или 13-й день человек голодает, слабый. Потом потихоньку он в себя пришел. Он понял, что это опять игра», – рассказывал Османов.

Вся эта история выглядит неправдоподобной, если учесть, что за полгода своего пребывания за решеткой Навальный постоянно всеми способами привлекал к себе внимание. Она подавал в суды на администрацию своей колонии, требовал вызвать к себе врачей, дал интервью одному американскому изданию.

Все это время неподалеку от колонии постоянно проживают его дорогостоящие адвокаты, через которых блогер передает тексты для соцсетей. Трудно поверить, что такой эгоцентричный тип как Навальный не нашел бы способа пожаловаться на «пытки».

Член Общественной наблюдательной комиссии по Владимирской области Михаил Вешкин сказал «Дождю», что жалоб на условия содержания в колонии они не получали.

«Мне кажется, это просто разговоры. Я просто знаю, по последней информации, что все у него нормально», — заявил другой член владимирской ОНК Сергей Яжан.

Однако бежавший за рубеж соратник блогера Леонид Волков сразу же поверил в реальность «страшных пыток» и утверждает, что их лично придумывает президент РФ Владимир Путин.

«У меня (пока) нет доказательств для нее на таком уровне, которые принял бы конкурентный и независимый суд в какой-нибудь Гааге, но это не мешает моей уверенности — а со временем, конечно, и доказательств будет все больше. Вещь вот какая: это всё придумывает лично Путин. Приказы в отношении Алексея Навального может отдавать только Владимир Путин. Хотя бы потому, что спросят именно с Путина, если с головы Навального хотя бы волосок упадет, пока он в колонии; хотя бы потому, что санкции будут бить по Путину и его друзьям, его кошелькам», – написал Волков.

Он считает, что Навального хотят «спровоцировать, чтобы он сам кого-то ударил».

С оценкой Волкова поспешил согласиться известный московский либерал Илья Яшин.

«Чудовищный репортаж. Алексея сначала хотели убить, а потом посадили и сделали для него нечеловеческие условия. Путин и вся его власть — просто сборище свихнувшихся воров и убийц», – написал он.

«Видимо ослабевает внимание к Навальному и он попросту боится оказаться вне «особого статуса», когда его постоянно охраняют. Все дело в том, что с точки зрения реальных понятий уголовной жизни, у Навального положение на зоне, скажем мягко, непростое. Он на зоне стал “отрицать” режим, отказался от исполнения обязательных работ. Навальный тем самым как бы говорит, что за ним должны убирать, мыть туалет, мыть посуду в столовой и тп. Зеки недоумевают. Так что не ищите никакого глубокого смысла в фантазийный сливах о давлении на Навального. Все это ложь, которой пытаются надуть ситуацию, обострить, сделать так, чтобы в преддверии новых приговоров руководство колонии не ослабляло поблажки Навальному и меры безопасности его пребывания», – написал политолог Сергей Карнаухов, в прошлом имевший отношение к силовым структурам.