Путин рассказал, как продались Западу сбежавшие «деятели культуры»

Президент РФ Владимир Путин оценил число уехавших из России деятелей культуры в 160–170 человек.

Об этом он заявил сегодня на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они не согласны с политикой российского государства. Но можно быть несогласным и быть здесь, и говорить об этом, никто не запрещает. Но кто-то предпочел уехать. Связано это не только с позицией несогласия людей из сферы искусства, связано это и с материальными вещами. Ведь накупили за последние годы домов, квартир за границей, счета там за границей. Люди хотят это сохранить, боятся потерять. В том числе, и поэтому уезжают, чтобы сохранить. А от них требуют (это тоже хорошо известно), чтобы они заявляли, критиковали, обличали. Вот они и критикуют, обличают», — сказал Путин.

Он допускает, что российская культура пострадала от отъезда этих 170 деятелей, но считает, что им лучше самореализовываться за рубежом.

«Никто не мешает им критиковать, будучи здесь, но они уезжают. Пострадала ли от этого российская культура? Наверное, если талантливый человек уехал, мы что-то потеряли. Но с другой стороны, честно скажу, лучше пусть работает там, за границей, которую хочет обслуживать, чем здесь они будут капать на мозги миллионам наших граждан и продвигать какие-то нетрадиционные ценности», – отметил Путин.

При этом он назвал «хорошей тенденцией» то, что многие из уехавших возвращаются. Либеральные политологи сочли комментарий Путина «плохой новостью».

«Плохая новость для «России уехавшей». Релоканты признаны президентом: а) не опасными, б) раздражающими. Но это плохая новость и для всех остальных, «капающих на мозги» внутри страны. Отсюда вывод: внутренней эмиграции предписано быть тихой. Участникам внутриполитических дискуссий рекомендовали поискать новый набор тем. Это ведь и телеграма касается, наверное. А может быть и в первую очередь?», – написал в своем тг-канале либерал Сергей Старовойтов.

Депутат Госдумы РФ Андрей Луговой считает, что не всех «возвращенцев» нужно приветствовать в России. Например, с тиктокером Данилой Милохиным нужно вести себя жестко.

«Подобные персонажи должны получать статус «не востребован», перекрывать им контракты, выступления, все площадки, малейшие возможности для получения финансирования. Пополнять ряды российской армии творческими недоумками – только портить строй. Другое дело – на передок, искупать кровью. Но хихикающая гнусь не испытывает ни стыда, ни совести. Для возвращенцев нужна сепарация. Пел украинский гимн, хихикал и плевал в сторону России – дороги назад нет. Хочет быть полезен стране, работать, служить – добро пожаловать. Гнусь в России не нужна!», – написал Луговой.

С ним солидарен военный эксперт Борис Рожин.

«На мой субъективный взгляд должно быть так. Публичное покаяние (текст/видео/интервью) за свои заявления и публичный разрыв с враждебной России эмиграцией. Деятельное раскаяние должно выражаться – в поездках в зону СВО и в предоставлении из личных средств материальной помощи армии, раненым, инвалидам и жителям новых регионов России, что делает невозможным сидением на двух стульях, так как это влечет за собой “Миротворец”, санкции и все прочее. И делает возвращение в Россию необратимым. Тут все просто – выбирай дружок, ты с нами или с ними. Сидеть на двух стульях нельзя», – пишет Рожин.