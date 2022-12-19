Путин в Минске: белорусская армия пойдет на Украину?

Сегодня в Минск прилетает российский президент Владимир Путин. Как это уже заведено, об этом стало известно внезапно, незадолго до самого визита, и новость эта уже устроила неслабый переполох в белорусской политтусовке.

Дело в том, что это будет первый визит российского лидера за три с половиной года. Интенсивность двусторонних контактов более, чем высокая. Это будет уже девятая очная встреча двух президентов в этом году, что является абсолютным рекордом за все время отношений. Количество звонков и контактов по видеосвязи уже вообще никто не считает.

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Однако после 2019 года Путин, который до этого летал в Минск много и часто, предпочитал принимать Лукашенко на своей территории, а в Белоруссию летали люди попроще – министры, депутаты и губернаторы, которых Бацька принимал лично, а его пиарщики подавали их визиты как важные события.

Предыдущий визит Путина в Беларусь состоялся в июне 2019 года, но и он был, скорее, символичным. Тогда российский президент посетил церемонию закрытия Европейских игр в Минске. Проигнорировать столь масштабное спортивное мероприятие у союзника было бы просто недипломатично. Но тогда программа визита была посвящена, прежде всего, спорту. Личная же встреча с Лукашенко была неформальной и каких-либо важных решений на ней принято не было. Рабочие же встречи с Лукашенко на его территории были еще годом раньше.

За все эти годы мы увидели многое. Интеграционные «дорожные карты» буксовали три года и за это время успели стать мемом. В конце 2019 года против их принятия при явном попустительстве правоохранительных органов оппозиция устроила целую серию митингов под откровенно русофобскими лозунгами.

Потом произошел Беломайдан, от которого Лукашенко спас все тот же Путин. В прошлом году «дорожные карты» уже в новой политической реальности утвердили, но, как показало время, прорывом в двусторонних отношениях это не стало.

За это время мы наблюдали десятки визитов Лукашенко в Россию и ни одного ответного визита. Именно поэтому предстоящая встреча Путина и Лукашенко в Минске – явление экстраординарное.

Чего от нее ожидать? Переговоры явно будут долгими и непростыми и на них будет обсуждаться, как минимум, четыре кейса – военный, интеграционный, экономический и внешнеполитический.

По военному кейсу комментариев больше всего. Особенно от украинской стороны и белорусской оппозиции, которая сейчас погружена в украинскую повестку чуть ли не больше, чем в белорусскую. Многие пишут, что Путин будет дожимать своего визави на полноценное вступление в конфликт и ввод белорусских войск на Украину.

Не скажу, что такие предположения совсем уж безосновательны – в Белоруссии сейчас постоянно проходят всевозможные учения, а недавно депутаты проголосовали за введение смертной казни за госизмену для военнослужащих и чиновников. Все это очень похоже на подготовку к войне. Однако такую подготовку можно объяснить и простым желанием «держать порох сухим» и желанием быть готовым к переводу на военные рельсы всей жизни в республике в первые часы после начала конфликта, если он все-таки начнется.

В наше время такая предусмотрительность явно нелишняя, и на переговорах подобные сценарии обсуждаться, скорее всего, будут. Но вряд ли в качестве основных.

Дело в несопоставимости сил и высоких рисках. В начале СВО с российской стороны было задействовано около 200 тысяч военнослужащих. Осенью было мобилизовано еще 300 тысяч, из которых еще далеко не все добрались до фронта. Итого к весне с российской стороны на фронте будут сражаться до полумиллиона бойцов.

На этом фоне все белорусские вооруженные силы, располагающие сейчас 40-50 тысячами солдат, которые не имеют боевого опыта и страдают от хронического недофинансирования, выглядят как-то блекло. К тому же, хоть белорусское общество в большинстве своем и поддерживает российскую сторону, идея непосредственного вовлечения в конфликт в нем, мягко говоря, непопулярна.

Поэтому решения об участии белорусской армии в конфликте в понедельник ожидать вряд ли стоит. А чего стоит – так это договоренности об использовании военной и гражданской инфраструктуры, укреплении совместной группировки войск, поставках вооружений с богатых белорусских военных складов и новых заказов для белорусского военпрома.

В частности, на фронте явно будут востребованы белорусские дроны, их производство в республике существует давно и неплохо развито. Не исключаю и того, что в новом году белорусский плацдарм снова будет использован, теперь уже для открытия второго фронта.

Интеграционный кейс не менее интересен. Именно на него сделали акцент пресс-службы обоих президентов, сообщая о предстоящей встрече. Конец года – традиционное время для подведения итогов и постановки новых задач. Поэтому стоит ожидать своего рода инвентаризации союзных программ и, не исключено, принятия новых. По крайней мере, госсекретарь Союзного Государства Мезенцев осенью об этом говорил прямым текстом.

Намекнул на подвижки в интеграции и Лукашенко, который на вчерашнем совещании сказал:

«После этих масштабных переговоров все будут говорить, что все: уже в Беларуси нет власти, здесь уже россияне пешком ходят и управляют страной».

Поэтому ждем итогов и надеемся, что они будут обнадеживающими.

Переговоры Лукашенко и Путина по интеграции – это всегда торг. Одну из своих ставок Лукашенко уже озвучил – это газ по ценам Смоленской области, давняя его мечта. Сейчас Белоруссия получает газ по 138 долларов за тысячу кубов. На фоне четырехзначных европейских цен это уже большое везение, но хочется еще большего.

Цены на газ, особенно на постсоветском пространстве, это всегда больше про политику, чем про бизнес. Поэтому совсем исключать таких преференций я бы не стал. Но если цена будет снижена, то не просто так и не за красивые обещания, а будет принята в пакете с серьезными договоренностями в военной и интеграционной сферах. Конечно, ценой на газ экономический кейс не ограничится, будут обсуждать и импортозамещение и многое другое, но об этом узнаем уже в понедельник.

Что касается внешней политики, то тут вопрос уже перезрел. Россия вот уже третий год спасает Лукашенко и вправе рассчитывать на согласованную дипломатию без кукиша в кармане и многовекторных закулисных контактов с врагами.

Словам о том, что Лукашенко может стать мостом между Востоком и Западом я не верю. Во-первых, Запад в 2020 году уже продемонстрировал свое отношение к Белоруссии, а во-вторых, Путин напрямую общается с мировыми лидерами и не нуждается в посредниках, которые, к тому же, еще и себе на уме. Назначение нового многовекторного министра иностранных дел вряд ли порадовало Кремль, так что этой темы вряд ли удастся избежать.