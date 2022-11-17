Путин выгнал из СПЧ либералов и включил патриотов

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Президент РФ Владимир Путин обновил состав Совета по правам человека (СПЧ). Об этом говорится в его указе, опубликованном на официальном сайте Кремля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Из состава Совета исключены десять человек, среди которых либеральные журналисты Николай Сванидзе и Екатерина Винокурова, основатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин. Завкафедрой психологии личности факультета психологии МГУ академик Александр Асмолов сам заявил о своем выходе из СПЧ весной.

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Вместо них в новый состав Совета вошли военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина, руководитель регионального исполкома «Народного фронта «За Россию» в Подмосковье Юлия Белехова и еще семь человек.

Либералы встретили это решение волной скептических комментариев.

«Без Евгения Пригожина состав Совета будет смотреться как-то непрезентабельно», – написал в своем ТГ-канале либеральный писатель Анатолий Несмиян.

Основатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин переживает, что теперь не будет иметь доступа к СМИ.

«Смысл нашего нахождения в СПЧ был в том, что у правозащитников был некий статус, который позволял быть спикером для СМИ, которые пишут для «путинского электората». Влияния на президента, ни мы, ни СПЧ в целом, мне кажется, никогда не имелись», – заявил он «Осторожно медиа».

Екатерина Винокурова в марте этого года демонстративно уволилась с RT, а недавно опубликовала в американской соцсети «умеренные патриотические тезисы», как ей кажется, которые сводились к призыву «писать манифест партии мира».

«Нам нужны переговоры. Мир важнее победы. Это не поддержка Украины и не поддержка Запада, не призыв к капитуляции. Но нам надо заканчивать СВО, так как жизни людей – всех людей – бесценны», – написала Винокурова.

Она призвала «положить конец радикализации внутренней политики, призывам к внесудебным расправам, поиску «нацпредателей», отменить законы про фейки и дискредитацию армии.

Ее манифест вызвал возмещение даже у молдавского политолога Владимира Букарского. Он назвал Винокурову «глашатаем партии измены».

«Екатерина, а Вы можете представить себе, чтобы какая-либо украинская девушка прямо сейчас где-нибудь в Житомире пишет украинский манифест «Партии мира»? И там идут такие слова: «Нам нужны переговоры. Мир важнее победы. Это не поддержка России и не поддержка Путина, не призыв к капитуляции. Но нам надо заканчивать сопротивление, так как жизни людей – всех людей – бесценны». Через сколько МИНУТ девушку вычислили бы и увезли в неизвестном направлении?» – написал Букарский.

Винокурова, комментируя свое исключение из ЕСПЧ, заявила, что «наш президент — достаточно сильный человек, чтобы не ограждать его от того, что, может быть, ему неприятно или неудобно обсуждать».

Занявший ее место военкор Александр Коц надеется, что новый статус «добавит инструментов для конструктивного взаимодействия в военной области с различными ведомствами»

«Я пока не очень понимаю, что означает этот статус, какие полномочия дает и в какой сфере. Мне, безусловно, ближе область военная, в которой я, так или иначе, варюсь последние лет 25. И особенно с началом СВО, которая вскрыла многие недостатки, в том числе и вокруг соблюдения прав человека в погонах. Неважно – кадрового или мобилизованного. Иногда, к сожалению, приходится защищать и одних от других, но это нормально для процесса роста. Здесь удавалось и удается многое поправить не в публичном пространстве», – заявил Коц.

Либеральный политолог Илья Гращенков обращает внимание на то, что из СПЧ не исключен режиссер Александр Сокуров, «прославившийся» в прошлом призывом к Путину «отпустить» Кавказ из России и сам испугавшийся такого демарша.

«Винокурова одна из немногих, кто реально смог вытащить из зоны СВО мобилизованных по ошибке. Теперь вот не сможет. Зато те, кто уже воюет, смогут рассчитывать на доведение «военкорской правды» до президентских ушей. Такая смена приоритетов. Произведённая ротация показывает не только смену курса по части направлений (условно говоря, военкор вместо либерала Сванидзе и донбасцы вместо Засурского), но и потерю влияния (или отказ от своих протеже) той части кремлевских кураторов, которые в свое время и формировали нынешний состав совета. Последний оппозиционный голос, оставшийся в СПЧ – режиссёр Александр Сокуров, с которым президент, как известно, любит лично подискутировать», – написал Гращенков.

В Кремле также прокомментировали ротацию в СПЧ.

«В новых обстоятельствах другие лица становится лидерами общественного мнения и в новых обстоятельствах другие лица могут лучшим образом представлять гражданское общество. И являются наиболее правильным отражением гражданского общества», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.