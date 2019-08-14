Путина в Севастополе охраняли ракеты

14.08.2019, Севастополь, Иван Потемкин

Две зенитных ракетных системы простояли весь день вчера на площади Нахимова в центре Севастополя.

Бдительные горожане рассказали «ПолитНавигатору», что на площади стояли не только ракетные установки, которые часто выкатывают в центр города на праздники, но и радиолокационные системы для нахождения цели и наведения ракеты.

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Некоторые севастопольцы связали их появление с визитом в город президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает официальный сайт Кремля, Владимир Путин присутствовал на показе сюиты из балета «Спартак» А.Хачатуряна, которым открылся III Международный фестиваль оперы и балета «Херсонес». Спектакль прошёл под открытым небом на специально возведенной полноразмерной сцене на территории археологического заповедника «Херсонес Таврический».

В постановке задействованы звезды мирового балета и 150 артистов Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ). Главные роли исполняют всемирно известные звезды Сергей Полунин (Красс) и Осиэль Гюнео (Спартак). В балете также участвуют Дауретга Саммерскейл в роли Эгины и Приска Цейзель в роли Фригии.

Также Владимир Путин встретился с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии Севастополя, и ее ректором, артистом балета Сергеем Полуниным.