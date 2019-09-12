Рада нагрузила бюджет иностранным кинематографом

12.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Депутаты украинского парламента приняли закон, предусматривающий возврат иностранным кинокомпаниям средств за съемки на Украине.

Проект закона № 1074 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о государственной поддержке кинематографа поддержали 325 голосами, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Два года назад был принят закон о господдержке кинематографии, где предусматривалось десять видов, один из них – в этом законе, это возмещение классифицированных затрат иностранным продюсерам на деньги, потраченные на Украине. Именно из-за существования такой нормы западные продюсеры снимают в Европе, где практически во всех странах действует закон со средней ставкой в 30 процентов. Мы предлагаем 25 процентов, плюс пять за использование произведений и сюжетных линий на Украине.

Эти проекты могут сниматься только с привлечением украинских продюсеров и, кроме того, будут способствовать совместным с украинцами сериалам и фильмам. Подчеркну, статья 12 этого закона запрещает использовать деньги для страны-агрессора», – представил проект депутат «Слуги народа», экс-гендиректор телеканала 1+1 Александр Ткаченко.

«Такое ощущение, что на Украине наступил мир, пенсионеры получают достойную пенсию, люди – зарплату, рождаются украинцы, нам осталось только поддержать голливудских продюсеров! Мы не будем голосовать за этот закон и настаиваем, чтобы на повестке дня стояли те законопроекты, которые сегодня требуют граждане», – прокомментировал инициативу депутат «Оппоплатформы «За життя» Юрий Павленко.

Тем не менее закон поддержали 325 голосами.