//exit;
08.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Украина
Просмотров:

Рада осудила «преступный режим Польши»

Украинские депутаты приняли постановление о почтении на государственном уровне 75-й годовщины депортации отдельных групп населения Западной Украины по договоренности правительств СССР и Польши.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Верховной рады, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Предлагаю на рассмотрение постановление Верховной Рады Украины о почтении на государственном уровне 75-й годовщины начала депортации украинцев из Лемковщины, Надсянья, Холмщины, Подляшья, Любачевщины, Западной Бойковщины в 1944-1951 годах в 2019 году.

Целью депортации была практическая приостановка тысячелетнего существования самой западной ветви украинства. Официально депортация украинского населения началась 9 сентября 1944 года в результате договора между УССР и польским Комитетом национального освобождения, а также договором между СССР и Польской народной республикой об обмене участками государственных территорий от 15 февраля 1951 года. Насильственно были переселены более 700 тысяч автохтонных украинцев», – представил свое постановление депутат от «БПП» Андрей Антонищак.

Однопартиец инициатора Олег Барна также поддержал данное постановление, назвав одним из виновников «преступный режим Польши».

«Переселение самой западной этнической группы украинцев – народа Лемков, произошло на основе предварительного преступного сговора Молотова-Риббентропа, а дальше сотрудничества преступного советского режима Польши и сталинского режима. Очевидно, что украинский народ должен знать свою историю», – заявил парламентарий.

В результате голосования постановление было принято большинством голосов – 234 депутата высказались «За».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть