Рада осудила «преступный режим Польши»

08.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Украинские депутаты приняли постановление о почтении на государственном уровне 75-й годовщины депортации отдельных групп населения Западной Украины по договоренности правительств СССР и Польши.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания Верховной рады, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предлагаю на рассмотрение постановление Верховной Рады Украины о почтении на государственном уровне 75-й годовщины начала депортации украинцев из Лемковщины, Надсянья, Холмщины, Подляшья, Любачевщины, Западной Бойковщины в 1944-1951 годах в 2019 году.

Целью депортации была практическая приостановка тысячелетнего существования самой западной ветви украинства. Официально депортация украинского населения началась 9 сентября 1944 года в результате договора между УССР и польским Комитетом национального освобождения, а также договором между СССР и Польской народной республикой об обмене участками государственных территорий от 15 февраля 1951 года. Насильственно были переселены более 700 тысяч автохтонных украинцев», – представил свое постановление депутат от «БПП» Андрей Антонищак.

Однопартиец инициатора Олег Барна также поддержал данное постановление, назвав одним из виновников «преступный режим Польши».

«Переселение самой западной этнической группы украинцев – народа Лемков, произошло на основе предварительного преступного сговора Молотова-Риббентропа, а дальше сотрудничества преступного советского режима Польши и сталинского режима. Очевидно, что украинский народ должен знать свою историю», – заявил парламентарий.

В результате голосования постановление было принято большинством голосов – 234 депутата высказались «За».