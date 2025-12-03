Рада поспешила с открытием шампанского после отставки Ермака – укро-эксперт

Игорь Шкапа.  
03.12.2025 19:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 435
 
Бардак, Беспредел, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Украина


Увольнение главы Зе-офиса Андрей Ермака пока не привело к стратегическому переформатированию баланса внутри страны.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политолог Руслан Бортник.

Ведущий спросил, какие настроения царят во власти после отставки Ермака.

«В основном, вы не поверите, но настроения праздничные. Парламент празднует, открыл шампанское: «снова власть возвращается в руки народа, то есть нас, парламента», – иронизирует он.

По его словам, рады и в правительстве.

«Но хочу при этом сказать, что, по большому счёту, изменения стратегического баланса внутри политической системы нет, потому что Зеленский назначит нового Ермака. Мы не можем сказать, что отставка Ермака привела к тому, что Зеленский потерял право единолично назначать ермаков. Нет, он дальше единолично контролирует право назначать ермаков, то есть глав своего офиса, и он назначит нового Ермака.

И от фигуры самого Ермака, нового Ермака, будет зависеть то, как быстро он станет старым Ермаком», – заключил Бортник.

