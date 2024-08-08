Нейтральный статус Украины смогут гарантировать только российские военные базы в Карпатах.

Об этом политолог Алексей Пилько заявил в эфире радио «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Другое дело, как этот нейтральный статус гарантировать. Мы подпишем соглашение о нейтральном статусе, прекратим боевые действия, а дальше за год, за два – эта нейтральная страна превратится в не нейтральную.

Единственные возможные гарантии нейтрального статуса Украины – это размещение российских военных баз на западных границах Украины. Другого варианта нет после того, что уже было. Если Украина находится в сфере нашего влияния, наши базы стоят в Карпатах», – сказал Пилько.