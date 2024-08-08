Ракеты средней дальности во Львове – холодная война по-взрослому
Нейтральный статус Украины смогут гарантировать только российские военные базы в Карпатах.
Об этом политолог Алексей Пилько заявил в эфире радио «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Другое дело, как этот нейтральный статус гарантировать. Мы подпишем соглашение о нейтральном статусе, прекратим боевые действия, а дальше за год, за два – эта нейтральная страна превратится в не нейтральную.
Единственные возможные гарантии нейтрального статуса Украины – это размещение российских военных баз на западных границах Украины. Другого варианта нет после того, что уже было. Если Украина находится в сфере нашего влияния, наши базы стоят в Карпатах», – сказал Пилько.
Он считает, что Украине нужно найти в себе «спящие» политические силы, которые смогут пойти на мирные переговоры.
«Нам для выравнивания стратегической ситуации на западном направлении нужен контроль над двумя стратегическими точками. Это устье Дуная и Карпаты – стратегический перекресток Европы. Хотите играть в холодную войну по-взрослому, мы вам поиграем. Поставим ракеты средней дальности во Львовской области, нацеленные на европейские центры», – заключил Пилько.
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