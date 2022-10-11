«Расклад сил на фронте поменяют мобилизованные» – израильский военный эксперт

Новости Украины

Российская Федерация закупила большое количество иранских дронов-камикадзе и заключила контракты на дальнейшие поставки, в то время как США уже начинает экономить свои боеприпасы и вооружение, обещанное Украине, чтобы в перспективе самим не остаться с пустыми складами.

Об в эфире канала «Ukrlife» заявил израильский военный эксперт Давид Гендельман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Эти «Shahed-136» используются десятками, возможно, уже до сотни и больше. Это показывает, что уже закуплено большое количество, возможно, подписаны контракты и дальше. Надеяться на то, что в Иране будет какая-то революция, которая все это прекратит, я бы не стал. Разумеется, для многих, в том числе и для Израиля, было бы очень удобно, если бы вдруг в Иране произошла революция, но рассчитывать на это неразумно. В принципе, это только нам показывает, что даже под режимом санкций, если прикладывать достаточно усилий, то можно создать настолько развитую область беспилотной авиации, что даже Россия вынуждена закупать у Ирана, потому что у нее самой таких возможностей нет. Понятно, что они закупили их не от хорошей жизни, а потому что не хватает своих собственных средств. И мы видим применение барражирующих боеприпасов Shahed-136, мы видим уже применение «Mohajer-6», и, возможно, других видов. То есть это была комплексная закупка для использования связки, как разведывательных, так и ударных беспилотников. В принципе решение вполне разумное, дальше зависит от количеств», – заявил Гендельман

В то же время, если говорить о военной помощи США Украине, он допустил, что во многом поставки не увеличиваются, а то и попросту остаются на уровне деклараций, поскольку за 7 месяцев СВО американцы изрядно опустошили свои склады военной техники и боеприпасов.

«Как минимум на уровне декларации заявляется приверженность тому, что будет продолжена поддержка Украине. Вопрос, в чем это выразится физически. Потому что мы видели с одной стороны постоянно идут новые пакеты военной помощи Украине, с другой стороны, как мы знаем, военная промышленность США и склады у них тоже не бесконечны. С одной стороны, они могли бы давать больше, с другой стороны, возможно, они смотрят на перспективу, если затянется эта война, то им в принципе самим понадобятся вооружения. В том плане, что, если слишком много давать Украине, уже не останется для себя. Понятно, что по некоторым наименованиям номенклатуры вооружений могли бы давать больше. Даже те же 155-миллиметровые снаряды у них тоже не бесконечны, они передали уже около 800 тысяч. У них самих это тоже не бесконечно. Понятно, что на уровне декларации. Даже если бы они захотели, им сейчас было бы сложно отступить от тех деклараций, которые были. Просто они смогут дать физически. Пока в принципе темпы не снижаются. Вопрос смогут ли они реально повысить их настолько, чтобы это резко изменило ситуацию», – объяснил эксперт.

Однако, по его мнению, самым решаемым фактором будет скорость, с которой противоборствующие стороны вольют в свои войска свежие силы.

«Была проведена огромная работа по подготовке стратегических и оперативных резервов, по укомплектованию их техникой и вооружением, и только потом было грамотное использование на том или ином направлении. Поэтому дальше все зависит именно от количественных показателей, сколько каждая сторона сможет бросить на фронт. Действительно ли российская мобилизация себя покажет так, как надеется российская сторона, будет ли стабилизация фронта, перейдет ли война в позиционную фазу или украинская армия все еще в ближайшее время сможет показать, что она показала в последние месяцы, еще проводить какие-то более или менее значительные наступления на том или ином направлении. Сейчас в ближайший период идет гонка, кто больше успеет до массового поступления мобилизованных на фронт. Дальше соотношение сил может измениться. Но с другой стороны, возможно, Украина за это время сможет тоже со своей стороны что-то накопить», – добавил Гендельман.