«Раскошеливайтесь»: без экономической катастрофы в РФ не победим Путина – иноагент Касьянов в ПАСЕ
Западным странам по карману увеличить вдвое финансирование Украины, чтобы Россия была вынуждена так же удвоить свои затраты на войну.
Об этом в ходе слушаний в ПАСЕ заявил экс-премьер РФ, иноагент и нацпредатель Михаил Касьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нужно признать, что за короткий промежуток времени Путин перевёл экономику на военные рельсы, в то время, как украинское правительство этого не добилось. И сейчас только путинская Россия производит боеприпасов в 5 раз больше, чем инвестирует весь ЕС. Мы знаем, что в Европе уже делаются инвестиции в производство боеприпасов, но в данный период у Путина есть преимущество.
Самое главное – он не хочет всеобщей мобилизации, потому что война на истощение позволяет ему её не проводить, не создавать напряжённость внутри российского общества. Русский народ должен сохранять терпение. Особенно в больших городах Путин поддерживает ситуацию, при которой ничего не происходит, войны не существует. Люди в больших городах живут по-прежнему, даже лучше», – пожаловался Касьянов.
Он призвал увеличить западную поддержку Украины вдвое.
«Прямо сейчас он уже тратит 6% ВВП на эту войну, но это не критично. Например, Израиль тратит 5% ВВП, но они постоянно живут в атмосфере войны. 6% это не критично. Если мы хотим, чтобы Путин потерпел поражение, что воссоздаст независимую Украину, восстановит территориальную целостность, устранит угрозу Европе и начнёт перемены в России, – мы должны увеличить поддержку Украины», – вещал он.
«Сейчас Украина ежегодно получает 120-130 миллиардов долларов, Путин тратит на войну 170 млрд. долларов. Если поддержка Украины будет удвоена, чего абсолютно легко достичь европейцам и американцам, это будет означать то, что Путин должен увеличить свои расходы, это означает от 12 до 15% ВВП. А это уже начало экономической катастрофы», – призывал предатель.
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