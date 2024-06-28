«Раскошеливайтесь»: без экономической катастрофы в РФ не победим Путина – иноагент Касьянов в ПАСЕ

Вадим Москаленко.  
28.06.2024 16:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, ЕС, Иноагенты, Общество, Политика, Россия, Украина, экстремизм


Западным странам по карману увеличить вдвое финансирование Украины, чтобы Россия была вынуждена так же удвоить свои затраты на войну.

Об этом в ходе слушаний в ПАСЕ заявил экс-премьер РФ, иноагент и нацпредатель Михаил Касьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западным странам по карману увеличить вдвое финансирование Украины, чтобы Россия была вынуждена так же...

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«Нужно признать, что за короткий промежуток времени Путин перевёл экономику на военные рельсы, в то время, как украинское правительство этого не добилось. И сейчас только путинская Россия производит боеприпасов в 5 раз больше, чем инвестирует весь ЕС. Мы знаем, что в Европе уже делаются инвестиции в производство боеприпасов, но в данный период у Путина есть преимущество.

Самое главное – он не хочет всеобщей мобилизации, потому что война на истощение позволяет ему её не проводить, не создавать напряжённость внутри российского общества. Русский народ должен сохранять терпение. Особенно в больших городах Путин поддерживает ситуацию, при которой ничего не происходит, войны не существует. Люди в больших городах живут по-прежнему, даже лучше», – пожаловался Касьянов.

Он призвал увеличить западную поддержку Украины вдвое.

«Прямо сейчас он уже тратит 6% ВВП на эту войну, но это не критично. Например, Израиль тратит 5% ВВП, но они постоянно живут в атмосфере войны. 6% это не критично. Если мы хотим, чтобы Путин потерпел поражение, что воссоздаст независимую Украину, восстановит территориальную целостность, устранит угрозу Европе и начнёт перемены в России, – мы должны увеличить поддержку Украины», – вещал он.

«Сейчас Украина ежегодно получает 120-130 миллиардов долларов, Путин тратит на войну 170 млрд. долларов. Если поддержка Украины будет удвоена, чего абсолютно легко достичь европейцам и американцам, это будет означать то, что Путин должен увеличить свои расходы, это означает от 12 до 15% ВВП. А это уже начало экономической катастрофы», – призывал предатель.

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