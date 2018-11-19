//exit;
19.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Коррупция, Украина
Просмотров:

Раскрыт секрет танковых манёвров Украины в Донбассе

Киевскому правительству выгодно сохранять конфликт в Донбассе в вялотекущем состоянии, чтобы продолжать разворовывать военный бюджет.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил киевский политолог Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Масштабное наступление абсолютно бессмысленно. Все понимают, что, если украинская армия пойдет в серьезное наступление, то тут же будут введены дополнительные российские силы, и все закончится так же, как закончилось в 2014 и 2015 годах.

В Киеве во власти сидят далеко не идиоты, это очень умные и циничные люди, которые умеют считать деньги. Зачем им генерировать себе неприятности, если можно повозить туда-сюда танки, и под эти покатушки списать деньги, рассовать их по карманам и вывести в офшоры», – резюмировал эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:




Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть