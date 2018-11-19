Раскрыт секрет танковых манёвров Украины в Донбассе

19.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Киевскому правительству выгодно сохранять конфликт в Донбассе в вялотекущем состоянии, чтобы продолжать разворовывать военный бюджет.

Об этом в эфире YouTube-канала «PolitWera» заявил киевский политолог Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Масштабное наступление абсолютно бессмысленно. Все понимают, что, если украинская армия пойдет в серьезное наступление, то тут же будут введены дополнительные российские силы, и все закончится так же, как закончилось в 2014 и 2015 годах.

В Киеве во власти сидят далеко не идиоты, это очень умные и циничные люди, которые умеют считать деньги. Зачем им генерировать себе неприятности, если можно повозить туда-сюда танки, и под эти покатушки списать деньги, рассовать их по карманам и вывести в офшоры», – резюмировал эксперт.