Распространите это видео: Донецкие школьники дают урок сверстникам с Украины

08.05.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Школьники из Донецка прочитали поэму Роберта Рождественского «210 шагов» – они просят показать это видео сверстникам с Украины, где лживая государственная пропаганда продолжает героизацию гитлеровских пособников.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

<span data-mce-type=bookmark style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class=mce_SELRES_start>﻿</span>

Жители Донбасса уверены в своей победе над украинским фашизмом, потому что на нашей земле растут дети, которые знают священную историю Отечества и берегут её как зеницу ока. В патриотическом воспитании детворы – заслуга родителей, учителей, защитников Республики, которые ежедневно своими трудовыми и боевыми подвигами делают Донецкую Народную Республику сильной и приближают её воссоединение с исторической Родиной – Большой Россией. А самое главное – по венам наших детей течёт кровь победителей, что делает ребят, не побоюсь этого слова, – всемогущими!

Для наших детей 9 Мая – особенный праздник, самый значимый из всех, потому что они знают ценность Великой Победы и цену, которую легендарному советскому народу довелось заплатить за нашу жизнь. Донбасские дети круглогодично помогают ветеранам Великой Отечественной войны в быту, поддерживают мемориалы воинам-освободителям, проводят патриотические мероприятия, сохраняя наш культурно-генетический код.

Чтобы в очередной раз убедиться в том, что донецкие дети – достойные наследники Победителей, предлагаю посмотреть видео, которое записали школьники из Донецка, прочитав поэму Роберта Рождественского «210 шагов». Таким образом, ребята почтили память героев Великой Отечественной войны в канун священного праздника – Дня Победы.

Совсем ещё юные мальчишки и девчонки прожили каждую строчку этого бессмертного произведения, потому что понимают, что в поэме говорится об их прадедах и прапрадедах, которые ценой своей молодости, жизни и здоровья подарили жизнь и свободу нам с вами. Наследники Победы никогда не забудут своих героев. Если это всё-таки случится – народ погибнет, а страна будет уничтожена.

И это знают наши западные «партнёры», оккупировавшие Украину. Их предки не смогли победить дружный многонациональный советский народ. Поэтому Запад с 1991 года методично дробит этот народ и сталкивает братьев лбами. Основную ставку «доброжелатели» сделали на дебилизацию и запугивание населения и взращивание нового поколения – жёстокого, бесчеловечного, глупого.

Сегодня украинские школьники воспитываются на примерах таких лжегероев, как Шухевич, Бандера, Петлюра. Вместо того, чтобы заниматься нравственно-патриотическим воспитанием детворы, новая «власть» при помощи безмозглых радикалов учит детей «зиговать», убивать русских, поклоняться националистам и облизывать подошву западным хозяевам «незалежной».

Президент Зеленский поощряет действия нациков, уничтожающих мемориалы героям Великой Отечественной войны. Зе-фашисты борются не только с памятниками Победителям, но даже с поздравительными баннерами, приуроченными ко Дню Победы. К примеру, в Харькове маргиналы средь бела дня уничтожили праздничные плакаты с поздравлениями к 9 Мая. И никто: ни местные жители, ни правоохранительные органы, даже не попытался помешать этим отморозкам. Последователей нацизма коробит от того, что славу о советском народе-победителе не удаётся задавить, стереть, разрушить. Она – нетленна!

Тем временем Зеленский продолжает талдычить, как ПОПКА-ДУРАК, о том, что будущее Европы решается на украинской земле, и своим языком интегрирует оставшуюся часть Украины в содружество европейских стран. О незавидной судьбе Европы, которую ей уготовил мировой гегемон-Америка, можно только догадываться. Ведь в истории навсегда останутся слова американского сенатора Гарри Трумэна, который в 1941 году заявил: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и, таким образом, пусть они убивают друг друга как можно больше». С того времени позиция Америки не поменялась и она по-прежнему хочет войны между Европой и Россией. А Украина станет полигоном военных действий.

Украинцам, которым запудрили мозг европейскостью, но которые исторически являются частью Большой России, нужно осознать, что Запад – их враг, всегда им был и навсегда таковым останется. И не важно, как называемся их государство: Киевская Русь, Российская Империя, Советский Союз или Большая Россия.

Наших соотечественников, живущих в оккупированной фашистами оставшейся части Украины, я призываю взять пример с донецких школьников и записать множество видеороликов с прочтением легендарных произведений о Великой Отечественной войне. Запомните: нельзя посрамить память наших героических предков, позволить врагу переписать историю своего народа и не передать её следующим поколениям. Украинцы и русские – один народ. И сейчас детвора из Донецка пробивает завесу лжи и цинизма, которой окутали Зе-чинуши детей из «незалежной». Сила детского слова способна достучаться до сознания украинской детворы, из которой постмайданные оккупанты намерены взрастить нацистов.