Растревожили улей: что для России опасней – YouTube или ВПН

Елена Острякова.  
08.08.2024 16:29
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Дзен, Иноагенты, Интернет, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация


Существует 50% вероятность того, что замедление американского видеохостинга YouTube в России в ближайшее время прекратится.

Об этом ведущий аналитик Мобайл Рисёч груп (Mobile Research Group) Эльдар Муртазин заявил в эфире радио «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Существует 50% вероятность того, что замедление американского видеохостинга YouTube в России в ближайшее время...

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«Пугает, наверное, анонимных людей, замедляющих YouTube, другое – что очень быстро разошлись методы обхода блокировок. И это даже не слово на три буквы, а другие три буквы. На сегодняшний день инструментов для того, чтобы фильтровать весь трафик, который нужно фильтровать при использовании этих инструментов, в России нету.

Ожидаемый срок – полгода-год. При этом мы получили сегодня полтора-два миллиона подключений в день тех, кто начинает использовать средства обхода блокировок. Это люди, которые раньше их не использовали… Зачем это нужно, не очень понятно», – сказал Муртазин.

По его словам, трафик YouTube после замедления не упал. Вместе с тем, ряд госчиновников продолжает настаивать на блокировке видеохостинга. Они не могут отказаться от этой позиции без потери лица.

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