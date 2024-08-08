Растревожили улей: что для России опасней – YouTube или ВПН

Существует 50% вероятность того, что замедление американского видеохостинга YouTube в России в ближайшее время прекратится.

Об этом ведущий аналитик Мобайл Рисёч груп (Mobile Research Group) Эльдар Муртазин заявил в эфире радио «Комсомольская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пугает, наверное, анонимных людей, замедляющих YouTube, другое – что очень быстро разошлись методы обхода блокировок. И это даже не слово на три буквы, а другие три буквы. На сегодняшний день инструментов для того, чтобы фильтровать весь трафик, который нужно фильтровать при использовании этих инструментов, в России нету.

Ожидаемый срок – полгода-год. При этом мы получили сегодня полтора-два миллиона подключений в день тех, кто начинает использовать средства обхода блокировок. Это люди, которые раньше их не использовали… Зачем это нужно, не очень понятно», – сказал Муртазин.