Разводка СБУ: Киевский режим лепит из Арестовича «предателя и агента Москвы»

Вадим Москаленко .  
18.10.2023 17:47
  (Мск) , Киев
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Выборы, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Россия, СБУ, Скандал, Украина


Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович “занимает антиукраинские позиции” и якобы работает на Россию.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил киевский адвокат Андрей Смолий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович “занимает антиукраинские позиции” и якобы работает на Россию....

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«Арестович – это человек, который не вчера и не сегодня начал продвигать довольно русскомировские вещи. Это человек, который ещё в 2017-2018 годах говорил: «Я не патриот Украины, я против национального государства, я за такой себе космополитизм».

Такая концепция появилась у него не сегодня, а как минимум несколько лет назад. В этом проблема», – сказал Смолий.

«А что было дальше. Началось полномасштабное наступление. Арестович стал таким себе «успокаивающим». Но даже тогда он это говорил на русском языке. Удивительно, почему вторжение на Украину, летят ракеты, а это спокойно балакает со всех ящиков на московском языке. Удивительно», – добавил адвокат.

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