Разводка СБУ: Киевский режим лепит из Арестовича «предателя и агента Москвы»

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович “занимает антиукраинские позиции” и якобы работает на Россию.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил киевский адвокат Андрей Смолий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Арестович – это человек, который не вчера и не сегодня начал продвигать довольно русскомировские вещи. Это человек, который ещё в 2017-2018 годах говорил: «Я не патриот Украины, я против национального государства, я за такой себе космополитизм».

Такая концепция появилась у него не сегодня, а как минимум несколько лет назад. В этом проблема», – сказал Смолий.