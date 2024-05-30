Рейды в Мариуполе обеспечили легализацию мигрантов

На многочисленные стройки Донбасса в большом количестве привлекаются мигранты, законность нахождения которых на территории РФ смогли обеспечить только полицейские рейды.

Об этом в интервью политологу Богдану Безпалько заявила экс-министр информации ДНР Елена Никитина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько остра сейчас проблема мигрантов из Средней Азии в Мариуполе и в других городах ДНР? Некоторые местные жалуются, что мигрантам предлагают работу на более выгодных условиях с большей оплатой труда, чем им самим?», – спросил Беспалько.

«Та масштабная стройка, которая сейчас ведется в ДНР и, в частности, в Мариуполе, настолько велика, и количество рабочих сил настолько востребовано, что мы бы никогда не перекрыли местными ресурсами. У нас сейчас кадровый голод везде. На стройке много платят. Насколько я знаю, платят и местным, и иммигрантам. Разницу я не знаю, это не моя сфера», – сказала Никитина.

«Что касается правоохранительной ситуации, нам о ней известно из того, что попадает в сводки. Но компетентные органы, силовые структуры ведут работу по тому, чтобы все иммигранты были обязательно зарегистрированы как надо. И я знаю, что проводятся рейды, выдворяют тех, кто не зарегистрирован. И большое достижение в том, что сейчас, после того, как начали эти рейды, аж 3000 человек из мигрантов встали на учет. И, таким образом, ситуацию исправляют. Мы понимаем, что когда все в правовом поле, то оно и в остальных вопросах больше в законодательном русле и в спокойной ситуации. Но нам совершенно очевидно, что учитывая масштаб восстановления, который нужен Донбассу, привлекать мигрантов придется, по-другому не получится», – добавила экс-министр.