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Новости Украины

Украина и Тайвань, заручившиеся поддержкой НАТО в противостоянии с Россией и Китаем, подошли к опасной черте.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает востоковед, руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский.

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«Сейчас две самые взрывоопасные точки на планете — это Украина и Тайвань. Совершенно разные по геостратегическим параметрам регионы объединяет опасность стать причиной и даже полем боя крупных международных конфликтов. Оба рискуют принести страшные жертвы под лозунгами борьбы за независимость. Украина заявляет об угрозе своей «незалэжности» со стороны России, провоцируя ее на резкие движения. Тайвань все ближе подходит к провозглашению независимости от КНР, даже ценой неизбежного в таком случае военного противостояния», – пишет Тавровский в «Московском комсомольце».

По его словам, самая большая угроза независимости Украины проистекает из готовности слабого руководства в Киеве участвовать в «холодной войне» против Москвы, которую ведут США и их союзники по НАТО.

«Как и в ситуации вокруг Тайваня, противостояние по украинской линии разлома достигло критического уровня. Здесь тоже прочерчена «красная линия» — вступление в НАТО, размещение на территории Незалэжной ракет и ядерного оружия», – отмечается в публикации.

Он считает маловероятным пересечение «красных линий» на Востоке и Западе.

«Американские элиты довольно легкомысленно втянулись в противостояние одновременно и с Россией, и с Китаем. Москва и Пекин ответили укреплением отношений «стратегического партнерства», их самолеты-носители ядерного оружия совершают в едином строе полеты вблизи американских баз, унифицируются системы предупреждения о ракетном нападении, все чаще проводятся совместные учения на земле, в океанах и в космосе», – подчеркивает автор.

Он считает, что ситуация с «красными линиями» и возможность скоординированных действий могут обсуждаться во время личной встречи в Пекине президента Владимира Путина и председателя Си Цзиньпина в феврале.

«Что касается борцов за независимость в Тайбэе и Киеве, то им надо лучше понимать свою роль в глобальных политических процессах. У китайцев есть выражение «соломенные лапти для ходьбы по грязи». Одноразовые изделия выбрасывают после использования, как это случилось в 1971 году с Тайванем, как это случилось в 2021 году с Афганистаном», – резюмировал Тавровский.