Российская ПВО научилась сбивать хваленый «Сторм Шэдоу» – но не это главное

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Российская ПВО сбивает сейчас 75% англо-французских крылатых ракет «Сторм Шэдоу», переданных НАТО ВСУ. На первом этапе сбивалось только 10% таких ракет.

Об этом в эфире стрима Народного фронта заявил депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда только «Сторм Шэдоу» и его французские аналоги появились, у нас были откровенные проблемы с обнаружением этих ракет. А теперь – это итог работы наших военных совместно со специалистами промышленности по модернизации и совершенствованию во время СВО наших комплексов ПВО: «Панцирь», «Тор», С-300 и «Бук» – дали результат 9 из 12, это 75%. Это очень неплохо», – сказал Гурулев.

По его словам, поставлена задача довести коэффициент поражения до 90%. Российские ПВО работают совместно с силами радиоэлектронной борьбы. Система «Поле» давит сигнал навигации, управляющий ракетами. Однако они снабжены инерциальной системой и продолжают лететь после подавления GPS. Но точность их ударов искажается примерно на 100 метров.

Гурулев считает, что самая главная задача для армии РФ – отодвинуть линию фронта, чтобы обезопасить российские регионы.

«Для нас самое главное – отодвинуть линию фронта. Потому что у тех же беспилотников и ракет «Сторм Шэдоу» дальность небезграничная. Чтобы запустить «Сторм Шэдоу» по нам, самолет не подойдет ближе 100 км к линии фронта по той простой причине, что он будет сбит или нашей истребительной авиацией, или системами ПВО. Чтобы не пускали беспилотники по Москве, надо отодвинуть линию фронта», – подчеркнул Гурулев.

При этом он прогнозирует, что воздействие беспилотниками будет нарастать. Россия сейчас производит 18 тыс БПЛА в год, а в следующем году будет производить 36 тыс и больше. Симметрично нарастит свой потенциал и противник.