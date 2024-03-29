Российские ракеты разогнали украинских депутатов

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Депутаты Верховной рады на вчерашней заседании поприсутствовали на выступлении французских гостей, а после перерыва на воздушную тревогу в большинстве своём не вернулись.

Необходимого для принятия решений количества парламентариев в зале не было, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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После выступления председателя Национального собрания Франции Яэль Брон-Пиве, вице-спикер Александр Корниенко объявил о воздушной тревоге. Он пригласил всех пройти в убежища и сообщил о перерыве.

Вернувшись через час вместо объявленных 15 минут, Рада продолжила заседание. Корниенко вернулся к рассмотрению повестки дня, однако депутаты начали шуметь.

Вице-спикера призвали поставить сигнальное голосование и выяснить, насколько сейчас возможно принимать решения, «чтобы это заседание не превращалось в фарс».

«Мы с вами прекрасно видим, что в зале недостаточно людей для голосования. И к сожалению, эта повестка дня была сформирована большинством именно таким образом, чтобы провалить вопрос сегодняшних блокирующих постановлений», – возмутилась депутат «Европейской солидарности» Иванна Климпуш–Цинцадзе.

К ней присоединились и другие депутаты, которые выкрикивали, что с такой явкой смысла собираться нет.

«Смысл всегда есть собираться Верховной раде, несмотря на то количество депутатов, которое здесь присутствует», – возразил Корниенко.

Депутат Дмитрий Разумков пожалел, что председатель Национального собрания Франции уже покинула Раду и не видит творящегося в украинском парламенте.

«Смысл есть – логики нет и здравого смысла. Потому что, действительно, сейчас в зале Верховной рады нет депутатов в достаточном количестве для принятия каких-либо решений. Я понимаю, что здесь стоят вопросы блокирующих постановлений, которые очень неудобны офису президента, потому что там заложены зарплаты и конфликты интересов приближенных к ним людей. Я это все хорошо понимаю. Но вы сейчас пригласите спикера Франции, пусть посмотрит, как работает украинский парламент», – сказал Разумков.

Он призвал прекратить деятельность в режиме «не работать»

«Может, надо вернуться к нормальной пленарной работе Верховной рады, чтобы нам было нормально людям в глаза смотреть, не стыдно? Потому что то, что происходит сегодня в зале, это просто стыд. Мне стыдно. Думаю, что тем, кто остался, так же стыдно, а тем, кто ушел, нет. Не знаю, почему так», – негодует депутат.

Тем не менее, вице-спикер всё выслушал и, как ни в чём не бывало, продолжил заседание.

Депутат «Евросолидарности» Ирина Геращенко опубликовала видео с полупустым залом и отметила, что после выступления Яэль Брон-Пиве заседание потеряло всяческий смысл:

«Парламент превращается в Ла Скала, который принимает высоких гостей, принимает их, «дякует», аплодирует, и после того потенциал заканчивается. Это парламентский кризис».