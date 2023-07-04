Российские СМИ, называющие ВСУ «бандформированиями», начали получать бонусы

Любовь Смирнова.  
04.07.2023 15:27
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Политика, Россия, СМИ


Один из крупнейших в России новостных агрегаторов СМИ2 ввел бонусы для изданий, которые в своих публикациях называют ВСУ «бандформированиями», а Зеленского – их главой.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил генеральный директор агрегатора Юрий Белоусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Один из крупнейших в России новостных агрегаторов СМИ2 ввел бонусы для изданий, которые в...

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Белоусов констатировал, что спустя полтора года с начала СВО (кстати, вопреки утверждениям о цензуре!) в России «нет центра, который бы формулировал задачи, формулировал образы, которые необходимо транслировать».

Поэтому СМИ работают, исходя из собственной стратегии:

«Для основной массы средств массовой информации KPI – это аудитория, это броские заголовки, которые ее привлекают. И это основа всего: чем более броский заголовок, тем больше ты получаешь аудиторию, тем больше зарабатываешь денег. В общем, всё очень просто.

Я не думаю, что есть какой-то специальный злой умысел, скорее просто стремление «быстрее, выше, сильнее», – объяснил Белоусов принцип работы большинства российских СМИ.

Он сообщил, что для стимулирования идеологической позиции изданий был введён инструмент продвижения тех СМИ, которые используют жесткие формулировки в отношении ВСУ и Зеленского.

«Так как мы не можем повлиять на это с точки зрения законодательства, то мы можем повлиять хотя бы тем, что договориться с каким-то количеством СМИ, чтобы создать некую таблицу соответствия.

Достаточно много СМИ, которые в целом готовы и уже начали так писать в целом, называют всё своими именами: не ВСУ, а бандформирования, глава бандформирований Зеленский и так далее.

Мы сделали такую таблицу, которую раздали друг другу, и как агрегатор увеличиваем рейтинг новостей там, где встречается эти слова. То есть мы пытаемся продавить эту историю для остальных СМИ. Посмотрим, надеюсь, это произойдёт рано или поздно», – сказал Белоусов.

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