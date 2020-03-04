Российский эксперт развенчал бессмысленный блеф Минска

04.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Даже если Запад предоставит Белоруссии кредиты на постройку трубопровода для прокачки нефти из портов Прибалтики, стоимость топлива окажется существенно выше российских расценок, от которых ранее отказывался Минск, требуя новых скидок.

Не помогут Александру Лукашенко и анонсированные поставки азербайджанской нефти через Украину. Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

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«Белоруссия получала нефть по более низким ценам, что позволяло им за счет экспорта зарабатывать дополнительные деньги предприятиям. Покупка и, тем более, дополнительные инвестиции в инфраструктуру нефти с рынка просто делают бессмысленной эту схему», – сказал эксперт.

«Понимаете, технически какие-то вещи возможно сделать, но с точки зрения экономики это не будет работать. Это из серии «назло бабушке отморожу уши». Но история знает такие примеры», – добавил аналитик.

Он полагает, что в Минске осознают бесперспективность анонсированной «диверсификации», однако озвучивают бравурные заявления, рассчитывая усилить свои переговорные позиции с Москвой.

«Скорее, речь идет о продолжении более широкого торга по кругу вопросов. Естественно, ему (Лукашенко, – авт.) нужно заявлять, что он может решить эти проблемы вне контекста интеграции с Россией», – заявил Гривач.