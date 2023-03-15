Российский офицер озвучил прогноз действий США в ответ на падение беспилотника

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Жёсткая посадка американского разведывательно-ударного дрона, которую ему устроили российские ВКС недалеко от побережья Крыма, вынудит США в дальнейшем действовать более осмотрительно над Черным морем.

Такой прогноз «ПолитНавигатору» озвучил капитан I ранга запаса Сергей Горбачев, эксперт Института стран СНГ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Я думаю, что американцы, независимо от недавнего заявления Кирби о том, что они «как действовали, так и будут действовать», будут более осмотрительны. С точки зрения ответной реакции, я думаю, что в открытом виде она последовать не может, так как нет доказательств того, что мы запустили непосредственное воздействие на этот летательный аппарат. Но пакостить они нам смогут. Скажем, такие вещи, как взрыв на нитках «Северного потока», вполне демонстрируют намерения американской стороны. Они могут пакостить как угодно, так или иначе препятствия могут нам чинить», – заявил Горбачев.

Он также прокомментировал сообщения о возможном получении Россией обломков американского дрона.

«Независимо от того, что будет поднято, все это, так или иначе, полезно. Речь идет и о возможности подъема приборной части – там какая-то информация может храниться, или даже обломки самого планера, двигателя. Начиная от свойств, качеств материала, из которых они изготовлены, заканчивая конструктивными особенностями, все это, так или иначе, представляет интерес для специалистов. Ну а уж если какая-то информация будет снята – это вообще вещь очень радостная для наших специалистов… В этом смысле весьма интересно, что будет поднято чисто с военной точки зрения. Ну и вплоть до того, что часть обломков вполне может представлять интерес в музейных целях, как одна из страниц Специальной военной операции», – рассуждает Горбачев.