Российское виноделие растёт на фоне санкций Запада

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Доля российских вин в продаже выросла с 20 до 55%.

Об этом сегодня на заседании Госдумы РФ заявил спикер Вячеслав Володин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Законопроект о виноградарстве и виноделии был инициирован депутатами Государственной думы. Работает он два года. У нас было порядка 20-30% собственного виноделия. На сегодняшний день вина российского производства занимают около 55% отечественного рынка. Там есть и спокойные вина, и игристые. Практически заново создана отрасль, рабочие места и многое другое», — сказал Володин.

Он напомнил, что среди авторов закона был ушедший из жизни лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Сегодня Госдума отменила требование о раздельной выкладке винодельческой продукции. Требование ввели 2 июля 2021 года, когда вступил в силу закон №345-ФЗ о новых правилах производства и оборота винодельческой продукции в России. В нем установили, в частности, что при производстве вина, шампанского, коньяка, виноградного сусла и коньячного дистиллята нельзя использовать импортный виноград, спирт и виноматериалы. Сегодняшний закон отменяет это требование. В Минсельхозе отметили, что оно было временным и сейчас уже неактуально.

Ранее развитие виноградарства на фоне санкций подтвердили власти Крыма.