Россия эффективно истощает украинские силы – Арестович

Анатолий Лапин.  
17.01.2024 09:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Экономика


Россия грамотно выбивает ресурсы Украины. Если в ближайшее время Запад не сможет увеличить объем своей помощи, то Украину ждут проблемы.

Об этом в эфире интернет-канала «Альфа и Омега заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия грамотно выбивает ресурсы Украины. Если в ближайшее время Запад не сможет увеличить объем...

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По мнению Арестовича, в этом случае отсутствие техники ВСУ придется компенсировать живой силой, ужесточая мобилизацию.

«Они решают задачу какую? Они достаточно эффективно, менее эффективно, чем им нужно для решения их задач и им хотелось бы, но до некоторой степени эффективно или достаточно эффективно приводят к истощению наших сил и средств. И эта гонка продолжаться долго не может», – сказал экс-советник ОП.

«Если они могут сохранить, сохранят это давление еще на полгодика, а, например, объемы западных поставок не увеличатся, то мы попадем в неприятную ситуацию. Тут вопрос – успеют ли западные поставки компенсировать нам расходование сил, а мобилизация, которая запланирована, 500 тысяч, компенсируют нам средства силой? Средства, напоминаю, все железное, а силы – это то, что живое», – заявил Арестович.

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