Полковник Баранец: Идёт скрытая мобилизация – и правильно

Максим Столяров.  
26.07.2026 20:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Озвученная на недавнем заседании коллегии Минобороны РФ информация о подготовке более 140 тысяч человек в полках резерва и на полигонах означает то, что Кремль «втихаря» проводит мобилизацию.

Об этом на канале «Красная линия» заявил полковник запаса Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Озвученная на недавнем заседании коллегии Минобороны РФ информация о подготовке более 140 тысяч человек...

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«Готовимся ли мы к наступлению? И достаточно ли 140 тысяч резервистов для такого?», – спросил ведущий.

«Мы всегда должны быть готовы к наступлению. Только в отличие от Генштаба ВСУ, мы не должны заранее рассказывать, где мы будем наносить основной удар и когда мы будем наносить этот удар.

Мы всегда должны иметь резерв. Это как у хорошего хозяина, есть молоток, но хорошо бы, чтобы был и запасной. Во время Великой Отечественной войны очень часто именно ввод резервов в бой решал исход того или иного сражения.

Что такое 140 тысяч? Это примерно 1/4 того личного состава российской армии, которая сегодня находится на поле боя. Что такое 140 тысяч? Это скрытая мобилизация. Именно так я это и называю. И правильно делают», – ответил Баранец.

«Потому что если сейчас ещё объявить дополнительную мобилизацию, это по-разному может быть расценено в нашем неоднородном и противоречивом обществе. Кто-то может начать очень серьёзные спекуляции, у нас охочих до таких спекуляций очень много.

И правильно делает и Кремль, и Министерство обороны, что всё это втихаря делается. И правильно, на пользу дела», – добавил полковник.

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