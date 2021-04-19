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19.04.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Финансы, Экономика
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Россия и Белоруссия готовятся объединить налоговые системы


На предстоящей 22 апреля встрече в Москве президентов России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют обсудить интеграционные вопросы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Коммерсант», ссылаясь на собеседника в российских госструктурах, занимающегося белорусским направлением.

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По его словам, вряд ли стоит ожидать подписания бумаг, затрагивающих Союзное государство России и Белоруссии, но работа над согласованием так называемых дорожных карт по интеграции двух стран в различных сферах продолжается. Процесс не окончен по тем из них, которые касаются рынков нефти и газа, а также налоговой сферы. Уточняется, ч то В последнем случае речь, по сути, идет об объединении налоговых систем.

Не исключается, что если дело дойдет до гармонизации налогового законодательства России и Белоруссии, за основу будет взята российская система.

«По подсчетам белорусов, у них недобор налогов около 22%, а в России — меньше 1%. Они хотят добирать. Минск готов внедрять российскую АСК НДС [автоматизированная система контроля за возмещением НДС]», — рассказал источник.

Он ожидает выхода на подписание документов к заседанию Высшего госсовета Союзного государства. Точная дата заседания пока не определена. На встрече с российским премьером Лукашенко говорил, что оно может состояться в сентябре -октябре.

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