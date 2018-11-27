Россия инициирует международную площадку «Как жить, когда твой сосед – Украина»

27.11.2018, Москва, Анастасия Самойлова

Поведение Украины является совершенно непредсказуемым, потому Россия обязательно поднимет вопросы, связанные с провокацией в Керченском проливе и военным положением на Украине, на ряде международных площадок.

Об этом председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил журналистам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы планируем обсудить эти вопросы. Более того, будет правильным, чтобы на всех международных площадках мы этот вопрос обязательно обсудили также. Со своей стороны, мы будем инициировать поднятие этой темы для дальнейшего изучения и обсуждения. Надеемся, что страны Европы понимают, о чем идет речь. Такой сосед, как Украина, сегодня не может не волновать другие государства. От нее можно ожидать чего угодно. Вынесенное решение о военном положении, тем более, когда в боевую готовность приводятся военные части, ещё раз говорит о том, что Украина непредсказуема в своих решениях, и ещё раз подчеркивает, что президент Украины Пётр Порошенко, ради желания сохранить свою власть, пойдёт на любые крайности», – отметил он.

В Москве понимают, что провокация, устроенная президентом Украины Петром Порошенко, ставила перед собой цель – сохранение личной власти.

«Военное положение введено на территории 10 областей. Это области, где меньше всего поддерживают политику Порошенко, где у него меньше всего сторонников и больше звучит критика. Введение военного положения позволяет ему зачистить своих оппонентов до выборов, и дальше уже строить избирательную кампанию, понимая, что нет альтернативы, никто не мешает. И это являлось целью провокации, развернувшейся на территории Керченского пролива», – заявил Володин.