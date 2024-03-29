Россия крайне нуждается в мощном Миноборонпроме – Баранец

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России необходимо создать Министерство оборонной промышленности, чтобы сберечь свой ВПК.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже во время СВО мы видим преступные деяния в области, касающейся нашей обороны. Казалось бы, за наши оборонные предприятия головой надо отвечать. Надо их беречь и способствовать их производству. А у нас 22 оборонных предприятия умышленно загоняются под банкротство», – отметил Баранец.

По его информации за два года СВО военный бюджет России вырос с 68 до более 100 млрд руб и с 3,7 до 6,3% ВВП. Производство различных видов вооружений нарощено от 3 до 10 раз.