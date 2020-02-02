«Россия напала на Сирию! Ядерные боеголовки уже в Севастополе!» – шизофрения на украинском ТВ

02.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Российская армия, по запросу официальных властей Сирии защищающая эту страну от террористов, на самом деле, «совершает нападение» на арабскую республику. Об этом в эфире канала «UA:Крым» заявил бывший первый замначальника Госгидрографии Украины Богдан Устименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Устименко, особую тревогу для Киева представляет то, что в сирийской операции задействованы силы Черноморского флота, базирующегося в Крыму.

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«Есть понимание того, что оккупация Крыма – это не только внутриукраинская проблема, это проблема, у которой региональный характер, потому что российские военные используют базы в Севастополе для нападения, в том числе, на Сирию. Потому что военные корабли из Севастополя шли к сирийским водам и оттуда совершали обстрелы сирийской территории, этому есть безоговорочные доказательства.

Более того, по нашей информации, в Крыму расположено ядерное оружие. Есть данные, что оно находится в военной части 62047 между Коктебелем и Судаком. Это Феодосия-13. Более того, есть данные о том, что ядерные боеголовки могут находиться в Севастополе», – рассказал Устименко.

«Эти данные, они основываются на каком-то фактаже?» – спросила ведущая.

«Основываются», – неуверенно ответил Устименко, после чего ведущая перевела тему.