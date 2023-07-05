Россия не собирается уступать Крым и новые территории – Бортник

Анатолий Лапин.  
05.07.2023 17:51
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Крым, Россия, Украина


Россия не готова идти на уступки Украине и возвращать ей Крым и другие территории.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости LIVЕ» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не готова идти на уступки Украине и возвращать ей Крым и другие территории....

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По мнению Бортника, несмотря на заявления о готовности к переговорам, говорить об уступках со стороны РФ не приходится.

«Россия пытается выглядеть для третьего мира страной, которая готова к компромиссам и договоренностям, страной адекватной, нормальной, гибкой на фоне того, что противник не готов договариваться. В самой России любой социологический опрос показывает, что 40+ процентов россиян выступают за мирные переговоры с Украиной.

Соответственно, российские политики просто играют общественным мнением. Но это риторика в значительной степени. Россия не готова серьезно уступать. Я убежден, что Россия не готова уступать ни Крым, ни захваченные сейчас территории. Она не готова уступать – вот так нужно воспринимать эти заявления», – заявил Бортник.

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