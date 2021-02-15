Россия не согласна на демонтаж ЛДНР

15.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Киев не может выполнить Минские соглашения в той редакции, в которой они были подписаны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью принадлежащем олигарху Ринату Ахметову телеканалу «Украина 24» заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

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«Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно, но Украина, и президент много раз об этом говорил, сделает все для того, чтобы принципы, заложенные в минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны», – говорит Ермак.

При этом одну из ключевых ролей в прекращении конфликта Ермак отвел США.

«Сегодня есть «нормандский формат», в котором есть четыре стороны. Присоединение нового участника к этому формату — это решение этих четырех участников. Но я абсолютно уверен, что США как стратегический партнер Украины должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта», – считает руководитель офиса украинского президента.

Это интервью не осталось без внимания московских СМИ.

«По большому счету, нынешняя украинская власть борется за одно, но очень существенное условие – за демонтаж ДНР и ЛНР в их нынешнем виде и передачу контроля над границей с Россией украинским пограничникам до любых выборов на Донбассе. В этих глубоких расчетах отсутствует тоже один, но немаловажный компонент – Российская Федерация, которая на эти условия никогда не пойдет», – пишет «Московский комсомолец».

Издание напоминает, что на днях президент РФ Владимир Путин во время общения с главными редакторами российских СМИ сообщил, что Россия Донбасс никогда не бросит.

«Так что миссия у главы офиса президента Украины Андрея Ермака пока, как в классическом кино – невыполнима», – резюмирует «МК».