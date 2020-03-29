Россия неизбежно вернёт Украину: Признание галичанки

29.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

С геополитической точки зрения Украина является чрезвычайно важной страной для России, поэтому Москва никогда не успокоится и, рано или поздно, вернёт «незалежную» под свой контроль.

Об этом в эфире телеканала «Общественное.Крым» заявила экс-глава комитета Верховной рады по иностранным делам галичанка Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российское вооруженное вторжение может длиться даже не одно поколение. Потому что это экзистенциональная война. Украина для России, для восстановления «Русского мира» и империи, является ключевой страной.

То есть, Путину не так важна Молдавия, Грузия, Ближний Восток – для ихнего Советского Союза важна Украина. И потому тут борьба будет или до уничтожения Украины, или до того, как мы вернёмся в сферу влияния России.

Как мы вернёмся – частями, не известно как, не важно. Но россияне для возвращения контроля над Украиной будут отдавать последнее – будут лезть в Венесуэлу, Ближний Восток, ещё куда-то, чтобы потом иметь возможность торговаться и обменивать геополитическое влияние.

Они будут ждать смены президентов в США, Франции, Германии, будут коррупциогенными схемами разъедать единство ЕС и НАТО, ждать своего часа», – поделилась откровениями Гопко.