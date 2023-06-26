Россия обсуждает странности телеобращения Владимира Путина

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Владимир Путин выступил с экстренным обращением. Накануне анонсировалось, что новое выступление президента по мятежу ЧВК «Вагнер» будет судьбоносным, кроме того, ожидалось и одновременное обращение Александра Лукашенко из Белоруссии. Однако в итоге ничего сверхъестественного в речи Путина не оказалось, а выступления Батьки и вовсе отменили.

Однако наблюдатели обнаружили несколько странностей в обращении российского лидера, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сначала Путин поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм.

«Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал. Организаторы мятежа, предав страну, предали и тех, кто был с ними. Враги России хотели, чтобы страна захлебнулась в кровавой междоусобице, они просчитались», – сказал Путин.

По его словам, обреченность мятежа, «несмотря на утерю адекватности», понимали его организаторы. Они пытались использовать «вагнеров» темную.

«Мы дали им время одуматься, понять, что они совершают ошибку, что их действия не приняты обществом», — сказал Путин.

Он поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за его вклад в урегулирование мятежа.

«Кто хочет, может уйти в Беларусь. Данное им обещание будет исполнено. Бойцы «Вагнера» – патриоты. Некоторые из них были втянуты в мятеж обманом», – сказал Путин.

Он предложил бойцам и командирам «Вагнера» заключить контракт с Минобороны России или вернуться к своим семьям.

Примечательно, что за полчаса до обращения пресс-секретарь президента Дмитрий Песков якобы заявил, что оно «изменит судьбу России». Позже он заявил, что это фейковая цитата. Кроме того, за час до обращения в Минске анонсировали выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Что это было? 1) Песков наврал? 2) Путин кого-то взял на слабо, после чего ему срочно позвонили и что-то сказали. Лукашенко дали отмену, а Путин ограничился общими словами. Скорее всего, второй вариант», – предположил политолог Геворг Мирзаян в своем тг-канале.

Его коллега Максим Жаров обратил внимание на то, что одновременно с Путиным выступил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, который заявил, что США хотели бы, чтобы группа «Вагнер» была распущена и прекратила свою деятельность по всему миру.

«По идее, Лукашенко должен был сказать одновременно с Путиным, что и на каких условиях могут делать вагнеровцы в Белоруссии. Он же типа принимающая сторона. Однако выступать Лукашенко не стал, а, значит, до сих пор идут торги. И, судя по заявленной одновременно с выступлением Путина позиции США, торгуется сейчас Лукашенко отнюдь не только с Кремлем», – написал Жаров.

Скандальная тележурналистка Ксения Собчак заметила в словах президента явную нестыковку:

«Дорогие друзья, сегодня ЕЩЕ РАЗ обращаюсь к вам». Но сегодня Владимир Владимирович к нам не обращался, друзья. Последний раз он обращался к нам в воскресенье», – указала Собчак.

«Похоже, обрезано выступление. Там вероятнее всего есть весомое продолжение. Но пока, видимо, не время его давать», – строит версии военкор Дмитрий Земенкин.

«Я, конечно, извиняюсь, но мне одному осталось непонятным, кто конкретно использовал втёмную российских патриотов? Хотелось бы конкретики, знаете ли, для разнообразия», – поёрничал политолог Станислав Бышок.

Но нашлись эксперты, которые увидели в странном обращении глубокий смысл.

«Путин дал окончательные политические оценки. Это был мятеж и предательство. Пригожин плохой. Бойцы Вагнера наши герои. Их втянули. Общество хорошее. Правильно себя повело. Главная задача Путина была не подавить мятеж, а чтобы не было крови. А если бы не договорились, то мятеж бы подавили. И не сомневайтесь. Путин свое слово держит, – кому не нравится у нас, пусть едет в Белоруссию, мы их там не тронем. Прямой связи мятежа с Западом и Киевом мы пока не нашли, но будем искать. Но объективно мятеж был в их интересах.. Это был удар в спину нашим войскам. Нашим героическим войскам. На этом дискуссия о мятеже и Пригожине заканчивается. Больше я, Путин об этом говорить не буду. И вам никому не советую», – разъяснил слова президента политолог Сергей Марков.

Бывший сотрудник администрации президента Модест Колеров считает: самое главное в обращении Путина – отсутствие новых уступок мятежникам.

«Пригожин обманул лично Путина и изменил лично Путину. В первую очередь», – объясняет Колеров.

«Президент России фактически объявил о роспуске на территории России ЧВК «Вагнер», и, говоря о трагической, но вовремя предотвращенной ошибке, отметил мужество и патриотизм сотрудников ЧВК и призвал их либо вступать в ряды регулярных воинских формирований, либо вернуться к семьям, либо выйти на территорию Беларуси», – так трактует речь гаранта публицист Юрий Баранчик.

«Таким образом, никакого Вагнера больше нет. Если хотят на фронт, то единственное, что они могут сделать — заключить контракт с МО. Или уехать в Беларусь и служить там. Точка. Те, кто будут рассказывать, что Пригожин — не предатель, расскажите это Путину. Особенно после его сегодняшнего обращения. Про «не назвал фамилии» — бред. По вашей логике, он и к Навальному роскошно относится, так как не называет его фамилию», – считает журналист Полина Реутова.

«Слова Путина вряд ли меняют судьбу России, но судьба мятежника незавидна – он стёрт в порошок», – пишет политолог Вероника Крашенинникова.

«Если это не подготовка общества к ликвидации Пригожина, то что это», – конкретизирует бывшая киевлянка военкор Светлана Пикта.

Телеведущий и московский депутат Андрей Медведев резюмирует:

«Наверное, все ждали большего. Но я так скажу. Президент России обозначил, что русские люди, которые были в роковые дни по разные стороны, это наши люди. И мы не отказываемся ни от кого. Даже если они оступились. Гражданская война пока что закончена. Определяет ли это судьбу России, решайте сами. По мне, этих слов пока достаточно. И да. Если и было обращение обрезано, то такое решение может принять только один человек. Стало быть, была у него причина».

Философ Александр Дугин считает, что самую судьбоносную информацию озвучит завтра президент Белоруссии. Ему придется «говорить о самом трудном».

По информации озадачившего всех Пескова, сейчас Путин проводит совещание с участием руководителей силовых ведомств.

Государственные СМИ распространили фото с мероприятия – министр обороны Сергей Шойгу там находится в гражданской одежде.