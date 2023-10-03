Россия очень быстро запустила собственное массовое производство «шахедов» – украинский эксперт
Россия локализовала производство «Гераней», и до Нового года выйдет на необходимые объёмы производства.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский авиационный эксперт Константин Криволап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сам «Шахед» – довольно простая штука, но у него много комплектующих. И русские хотят перейти на уже свои комплектующие – полностью.
И они уже выходят на какие-то объёмы, свои мощности. Есть информация, что они уже собрали триста единиц. Была информация, что они собирают тридцать единиц в месяц, но я думаю, что намного больше.
Они довольно быстро сделали завод в Алабуге. Полностью производство будет запущено до Нового года, но уже сейчас они выходят на некоторые объёмы», – сказал Криволап.
Эксперт подчеркнул, что возможную недостачу Россия будет закрывать торговлей с Ираном и Китаем, а значит, Киеву нельзя рассчитывать на быструю победу.
«А того, чего будет не хватать, они будут докупать у того же Ирана. За счёт комплектующих с Ирана и узловой сборки они выйдут на нужные им цифры.
Нам надо снять розовые очки, и понять, что мы имеем дело с очень серьёзным, мощным противником. Не надо иметь такие настроения, что война уже закончилась, и мы скоро победим. До этого ещё очень далеко», – добавил он.
Спасибо!
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