Россия очень быстро запустила собственное массовое производство «шахедов» – украинский эксперт

Россия локализовала производство «Гераней», и до Нового года выйдет на необходимые объёмы производства.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский авиационный эксперт Константин Криволап, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сам «Шахед» – довольно простая штука, но у него много комплектующих. И русские хотят перейти на уже свои комплектующие – полностью.

И они уже выходят на какие-то объёмы, свои мощности. Есть информация, что они уже собрали триста единиц. Была информация, что они собирают тридцать единиц в месяц, но я думаю, что намного больше.

Они довольно быстро сделали завод в Алабуге. Полностью производство будет запущено до Нового года, но уже сейчас они выходят на некоторые объёмы», – сказал Криволап.