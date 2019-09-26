Россия осадила поляка в ООН

26.09.2019, Нью-Йорк, Максим Карпенко

Представитель России Василий Небензя осадил польского оратора на заседании Совбеза ООН.

Это произошло после того, как замглавы МИД этой страны Марчин Пшидач взял на себя роль США, раскритиковав организации ШОС, ОДКБ и СНГ из-за того, что они не поднимают тему «аннексии Крыма». В своем выступлении Пшидач делал заявления, аналогичные тем, которые допускают представители США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Общая цель государств-членов Шанхайской организации сотрудничества – противодействие сепаратизму, экстремизму и терроризму. Государства-члены ШОС заявили о том, что они уважают ведущую роль системы ООН и Всемирной торговой организации в установлении глобального порядка в политическом и экономическом плане.

Поэтому оправдано ожидать, что государства-члены ШОС будут также в деятельности двух этих универсальных организаций проводить в соответствии с современными вызовами и требованиями. Нужно напомнить, что региональная организация может играть свою роль, только когда отражает интересы всех своих членов и не используется как инструмент господства лишь некоторых.

Не будем забывать, что региональные организации, готовые сотрудничать с ООН в борьбе с терроризмом, должны применять и поощрять в своих кругах и государствах-членах все принципы ООН, включая принципы нерушимости государственных границ, признания существующих границ и неприятия незаконных территориальных аннексий.

Напомним также, что международное право содержит обязательство не признавать правовых последствий незаконных актов. Позиция ШОС, а также ОДКБ и СНГ в отношении незаконной аннексии частей территории Украины, к сожалению, их беспристрастность ставит под вопрос.

Отсутствие воли предпринимать соответствующие меры в ответ на вышеупомянутый конфликт, а также конфликт в Грузии в 2008-м году, к сожалению, бросает тень на вклад организации в дело поощрения мира, безопасности и стабильности.

В свете сказанного хочу еще раз отметить, что пока не будет общего подхода к вопросам, имеющим такую фундаментальную важность для глобальной архитектуры сотрудничества, с такими партнерами в борьбе с терроризмом между ООН будет спорным», – заявил Пшидач.

На его речь обратил внимание председательствующий в ООН представитель России Василий Небензя: «Благодарю представителя Польши. Я только не понял – выступал он от имени Польши или от имени Соединенных Штатов. Но это другой вопрос».