Россия “послала” украинский “Ощадбанк” с его претензиями на 1,3 миллиарда

27.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

РФ не признала решение гаагского арбитража по иску украинского Ощадбанка о компенсации убытков на $1,3 млрд в связи с утраченными в Крыму инвестициями, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает Министерство юстиции РФ.

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“Российская Федерация не признает решение международного арбитража при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, вынесенное 26 ноября 2018 года, в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска ПАО “Государственный Ощадный банк Украины” к РФ”, – говорится в сообщении.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, решение удовлетворить требование относительно компенсации ущерба Ощадбанку, причиненного со стороны Российской Федерации, вынес международный арбитраж в Гааге в своем постановлении от 26 ноября 2018 года. Сумма возмещения составила 1,3 миллиарда долларов США плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации.