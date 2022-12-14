Россия усиливает наступление на американцев в ходе «первой инфраструктурной войны»

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Президент РФ Владимир Путин продлил запрет на сделки с долями участников Соглашения о разделе продукции нефтегазового проекта «Сахалин-1» из недружественных государств до 31 декабря 2023 года.

Соответствующий приказ официально опубликован, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Указанный запрет действует в отношении долей американской ExxonMobil и японской SODECO (по 30%).

«Сделки, совершённые в нарушение запрета, являются ничтожными, права, предусмотренные законодательством РФ и СРП «Сахалин-1», владельцам долей в этом случае не предоставляются», – говорится в указе.

Впервые запрет был введен в августе до конца текущего года. После этого оператор «Сахалина-1» американская компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» начала саботировать работу проекта. Она отозвала своих специалистов, в результате чего добыча нефти сократилась в 22 раза — с 220 тыс. до 10 тыс. баррелей в сутки, была остановлена отгрузка нефти и ее поставка газа жителям Приморья. Бюджет Сахалина мог недополучить 26% своих доходов.

В октябре президент издал указ о передаче всех прав и обязанностей участников проекта «Сахалин-1» в специально созданное новое российское юридическое лицо «Сахалинморнефтегаз-Шельф». Эта компания также получила в безвозмездное пользование и все имущество проекта. Кроме того, Генпрокуратура РФ и министерство финансов Сахалинской области подали в городской суд Южно-Сахалинска иск о взыскании налоговой задолженности с американского горе-оператора.

Иностранным акционерам проекта давался месяц для того, чтобы подать заявку на участие в новой компании. До той поры дочерние структуры «Роснефти», являющейся участником проекта, владели в новом операторе суммарно 20%. Японская SODECO согласилась на условия России и получила 30% в новом операторе. Японцы помогли разблокировать программное обеспечение оборудования, заблокированное американцами. Японские Mitsui и Mitsubishi также сохранили свои же доли 12,5 и 10% в проекте «Сахалин-2».

А вот американская ExxonMobil не только не согласилась перерегистрироваться, но и начала шантажировать Россию разрывом нефтепровода в Татарском проливе. Президент Exxon Шелли Бир намекнула, что нечто «приведёт к разливу углеводородов в экологически уязвимых районах, являющихся местом обитания краснокнижных видов, находящихся под угрозой исчезновения». По ее словам, экологическая катастрофа якобы может случиться, если Россия не снимет временный арест с 700 тыс. баррелей нефти, которые находятся в резервуарах нефтеналивного терминала «Сахалин–1» в порту Де-Кастри, и не позволит американцам экстренно вывезти нефтепродукты.

Политолог Марат Баширов назвал происходящее «первой инфраструктурной войной» и связал угрозы Бир с подрывом «Северных потоков» в Балтийском море.

«Если глава крупнейшей энергокомпании позволяет себе нам так угрожать, то это точно говорит о том, что мы все делаем правильно. Нет никакого международного права, есть лишь придуманные мифы такого права, чтобы управлять «экономическими рабами». А настоящее право – это сила. Военная, технологическая или информационная. Американцы вдруг столкнулись с отказом им подчиняться и немедленно перешли к террору», – написал Баширов в своем ТГ-канале.

16 ноября по указу президента был начат аудит компаний на Сахалине. Поводить проверку будут Минэнерго, Минфин, Росприроднадзор, Ростехнадзор. Все факты нанесения ущерба Минэнерго включит в свой отчет и направит в правительство проект решения об установлении размера ущерба и определении лиц, на которых возлагаются обязательства по его возмещению.

Решительность России возымела результаты. Американцы забрали свои угрозы назад. Более того минфин США разрешил все транзакции, связанные с морскими перевозками сырой нефти в Японию с проекта «Сахалин-2». Также разрешены финансовые операции, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию и ряд стран Евросоюза, не имеющих выхода к морю.

Также индийская компания ONGC выкупила 20% из доли ExxonMobil. Министерство нефти и природного газа Индии предлагает своим бизнесменам подумать о покупке доли британской BP в «Роснефти». А долю британской компании Shell в проекте «Сахалин-2» могут выкупить китайские компании. При этом британцы потеряют до $5 млрд.

Проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» реализовывались на основе соглашений о разделе продукции, заключенных в 90-е годы. Они носили откровенно колониальный характер.

За весь период действия соглашений выручка от реализации углеводородов, добытых в рамках СРП, составила около $160 млрд. При этом в бюджеты всех уровней из этой суммы поступило лишь $47 млрд, то есть – менее трети. Если бы месторождения разрабатывались на стандартных условиях, государство получило бы в 1,5 раза больше. Уровень налогообложения проектов СРП был значительно ниже (менее 30% от выручки), чем уровень налогов для российских нефтегазовых компаний (50% от выручки).

Зато ожидания иностранных инвесторов более чем оправдались. Доходность «Сахалин-1» для ExxonMobil в 3,2 раза выше доходности инвестиций в ее крупнейший казахстанский проект Кашаган и в 4,4 раза превышает аналогичный показатель для крупнейшего австралийского СПГ проекта Горгон. Отдача от проекта для американской компании примерно в 2,5 раза превысила затраты по проекту.