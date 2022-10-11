Руководство Севморпорта поймали на преступных махинациях

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Новости Украины

Директора Севморпорта и его заместителя обвинили в сокрытии средств предприятия на подставных счетах при наличии задолженности по налогам в 23 миллиона рублей.

Теперь каждому из управленцев грозит до 500 тысяч рублей штрафа или до 3 лет тюрьмы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации севастопольских СМИ, в декабре 2020 года генеральным директором ГУП ГС «Севастопольский морской порт» был назначен прибывший с материка Юрий Баранов. Он сменил Виталия Рыжкова, руководившего Севморпортом с ноября 2019 года. Перед новым директором стояла задача вывести предприятие из пике, в которое морпорт попал в бытность губернатором Дмитрия Овсянникова. Последний намеревался провести передачу «Севморпорта» в федеральную собственность.

Действующий губернатор Михаил Развожаев отказался от таких планов и даже нашел средства на погашение долгов по налогам – из резервного фонда правительства РФ пришли 42 миллиона рублей.

В январе на предприятии работали оперативники, изымали документацию и компьютеры. Следствие вел следотдел на транспорте Следкома. Выяснилось, что только с марта по сентябрь 2021 года морпорт заработал 10 миллионов рублей, которые начислялись на расчетные счета предприятия, чтобы скрыть поступления.

«В результате принятых органами следствия мер ущерб, нанесенный бюджетной системе Российской Федерации от совершенного преступления и неуплаченной недоимки на вышеуказанную сумму, обвиняемыми был полностью возмещен», – отметили в СК.

Расследование уголовного дела завершено, оно передано в суд.