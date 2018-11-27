Рулить газовым бизнесом “Нафтогаза” назначили человека Ахметова с российским паспортом

27.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Руководителем интегрированного газового бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» будет назначен топ-менеджер структур Рината Ахметова Андрей Фаворов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Как сообщает Нафтогаз на своем сайте, Фаворов будет заниматься вопросами добычи газа, оптовой торговли и розничной продажи газа.

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Нафтогаз отметил, что Фаворов продает свою долю в компании ЭРУ остальным партнерам и уже сложил полномочия по управлению предприятием.

Фаворов с сентября 2010 года до июля 2014 года занимал должность коммерческого директора энергохолдинга ДТЭК (Киев). В 2014 году он основал компанию “Энергетические ресурсы Украины”. Уже в 2016 году компания по объемам импорта газа из Европы заняла второе место. С марта 2017 года ЭРУ начала поставлять газ на ПАО “Одесский припортовый завод” по давальческой схеме. Впоследствии Фаворов заявил, что ЭРУ заинтересована в приватизации ОПЗ. В апреле прошлого года ООО «ЭРУ трейдинг» также победило на первом аукционе на поставку технологического газа для ПАО «Укртрансгаз» на сумму 1,39 млрд грн.

Украинские СМИ неоднократно писали о наличии у Фаворова российского гражданства. Это обстоятельство особенно пикантно выглядит на фоне обьявленного вчера военного положения и призывов к населению сплотиться против “российской угрозы”.