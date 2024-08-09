Румыния сдерёт с Молдовы последнее за обещанную «поддержку энергобезопасности»

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В Бухаресте потирают руки в надежде официально оформить внешнее управление и назначить свои «вспомогательные» тарифы. Так отреагировала молдавская оппозиция на обещания со стороны Румынии гарантировать Молдове энергетическую безопасность.

Министр энергетики Республики Молдова Виктор Парликов провел телефонные переговоры со своим румынским коллегой Себастьяном Бурдужей в связи с введённым в Молдове режимом тревоги на газовом рынке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам официального представителя из Бухареста, Румыния обязуется безоговорочно поддерживать энергетическую безопасность Молдовы.

«У нас есть возможность и решимость безоговорочно поддерживать Молдову, особенно в эти крайне сложные времена. Vestmoldtransgaz, дочерняя компания Transgaz, с прошлого года является оператором национальной системы транспортировки природного газа в Республике Молдова, внося значительный вклад в обеспечение стабильности всей энергетической системы за Днестром. Газопровод Яссы-Кишинев действует с 2022 года, и в настоящее время ведутся работы по его расширению через Кишиневскую объездную дорогу. Ещё одним из центральных приоритетов обеих систем транспортировки электроэнергии является линия Сучава-Бельцы, и мы ожидаем, что к 2027 году она будет завершена», — написал министр энергетики Румынии на своей странице в соцсети.

По заверению румынского чиновника, усилия по объединению энергетических систем будут продолжены, чтобы гарантировать стабильность и развитие по обе стороны Прута.

«Отношения между Румынией и Молдовой уникальны. Мы разделяем общее прошлое и, безусловно, общее будущее. Мы сильны вместе, неколебимы вместе», — вещал румынский представитель.

Виктор Парликов поблагодарил своего коллегу за постоянную поддержку Румынии и подчеркнул, что Республика Молдова продолжит сосредотачиваться на «интеграции своей энергетической системы с румынской и на вхождении в европейский энергетический рынок».

По мнению молдавского политэмигранта, лидера блока «Победа» Илана Шора, Румыния, обещая Молдове энергетическую поддержку, преследует свою цель установления внешнего управления страной.

«Ну вот и румынская рука нарисовалась. Стоило Парликову заикнуться про ЧС в энергетике, как тут же появился его визави из Бухареста с предложением «помочь» Молдове в случае проблем с поставками российского газа. Он, правда, не рассказал, что обойдется нам эта поддержка втридорога. Это из очевидного. А так румыны уже потирают руки в надежде официально оформить внешнее управление и назначить свои «вспомогательные» тарифы. Наши дураки во власти рады под искусственно созданный кризис отдать нашу независимость», – написал Шор в своём телеграм-канале.