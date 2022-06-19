Румыния торгуется с Киевом по Южной Бессарабии и Северной Буковине – Ищенко

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Новости Украины

Для Румынии сейчас удобный момент удовлетворить свои территориальные претензии на Южную Бессарабию и Северную Буковину, пока Украину не разгромили полностью.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для Украины вопрос втягивания Румынии в конфликт не так прост. Румыния может оказаться в непростых отношениях с Украиной. Потому что она претендует на часть украинских территорий – на Южную Бессарабию, на Северную Буковину. Румыния давно там раздавала свои паспорта, это её традиционная политика. Сейчас удобный момент. Румыния прекрасно понимает, что если сейчас до окончательного разгрома Украины, она свои территориальные проблемы не решит, то это отложится навсегда. Поэтому, я думаю, эти переговоры (в Киеве с четырьмя европейскими лидерами, в том числе, президентом Румынии – ред.) касались проблем территориальных и соответствующих гарантий, что получит Украина в том случае если пойдёт на уступки Румынии по полной программе – оружие, технику, деньги, может быть, лично Зеленский что-то получит», – предположил Ищенко.