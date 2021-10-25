Русофобия прекрасно лечится морозами – Коротченко

25.10.2021 23:29 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Россия должна прекратить идти на уступки русофобским государствам, предоставляя им различные торговые льготы и скидки на покупку энергоресурсов.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия никому ничего не должна. Нам должны. Молдавия должна 700 миллионом долларов. И это не исторический, а коммерческий долг, который она насосала за все эти годы. Поэтому разговор должен быть очень коротким – никаких скидок на газ для русофобских режимов постсоветского пространства. Либо покупайте газ в Европе по рыночным ценам, либо, если хотите заключать контракты с Россией со скидкой – идите на те условия, которые мы вам выдвинем», – сказал он.

Коротченко добавил, что для дальнейших контрактов с Россией Молдавия должна депонировать треть своих золотовалютных резервов на счетах «Газпрома».

«А что касается Молдавии – я здесь сторонник жесткого подхода. Золотовалютные ресурсы Молдавии составляют 3,7 миллиарда долларов. Если они хотят российский газ – пусть депонируют на счетах «Газпрома» миллиард долларов из своих золотовалютных ресурсов. Это будет залог. Не смогут расплачиваться – эти деньги достанутся «Газпрому». А «Газпром» из своих доходов в значительной мере финансирует, в том числе и социальную базу, выплату россиянам пенсий, пособий, и так далее. Это деньги, которые Молдавия хочет украсть из кармана каждого российского налогоплательщика. Нет денег, не хотят платить – пусть замерзают. Не жалко. Русофобию надо лечить морозами и рыночными ценами на газ. То же самое и в отношении Украины», – резюмировал эксперт.