Русофобы не простили Зеленскому порноактрису

05.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Нет никаких оснований считать проукраинским политиком победившего на выборах президента Украины комика Владимира Зеленского.

Об этом в интервью журналу «Країна» заявил политолог Михаил Бесараб, в 2016 году выступивший одним из организаторов кампании «Заткни глотку Кремлю», в ходе которой от украинских СМИ требовали не давать слово тем, кто называет конфликт в Донбассе «гражданской войной».

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«У Зеленского была недопустимая сатира, шутки о языке, декоммунизации, Украине-порноактрисе. Это вызывает беспокойство. Ведь, какими хорошими ни были бы советники, многое зависит от внутренней прошивки, мировоззрения. Нет оснований считать Зеленского глубоко украинским человеком. Поэтому многие патриоты, предполагая, что он будет таким и на посту президента, декларируют сопротивление авансом.

На митинг под «Олимпийским» пришли не только сторонники Порошенко, но и те, кто возмущался Зеленским. Продемонстрировали, что неприятие всего украинского лучше оставить в прошлом. Иначе получит масштабное движение сопротивления», – сказал политолог.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Бесараб пригрозил Европе войной за принуждение к выполнению Минских договоренностей.

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