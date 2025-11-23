«Русская церковь страшнее «Вагнера» и ДШБ»! – Луценко
Для Украины гораздо важнее не допустить прекращения гонений на православие, даже ценой потери территорий.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, воевавший с Россией, но в итоге комиссовавшийся по состоянию здоровья.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Он сомневается, что Зеленский, несмотря на публичную риторику, отверг предложенный США проект мирного плана из 28 пунктов, и напомнил, что официально Банковая сообщила, что в целом соглашается, но планируется внесение правок.
«Если речь идет о том, что мы отдаем незавоеванные территории взамен на то, что на завоеванных территориях Украина прекращает быть навсегда, то, конечно, это неприемлемый вариант. Если нам говорят о том, что русский язык будет государственным, а Русская церковь будет неприкосновенна – это неприемлемый вариант.
Причем я этому придаю большее значение даже, чем территории. Ибо проблема церкви – это проблема влияния на украинское общество из Москвы еще со времен Хмельницкого. Это более страшное дело даже, чем язык. Это более страшное дело, чем наступательные действия «Вагнера» или русского ДШБ», – считает Луценко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: