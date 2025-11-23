Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для Украины гораздо важнее не допустить прекращения гонений на православие, даже ценой потери территорий.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, воевавший с Россией, но в итоге комиссовавшийся по состоянию здоровья.

Он сомневается, что Зеленский, несмотря на публичную риторику, отверг предложенный США проект мирного плана из 28 пунктов, и напомнил, что официально Банковая сообщила, что в целом соглашается, но планируется внесение правок.