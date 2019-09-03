«Русская община Севастополя»: Украинские прохвосты сохранили теплые места

03.09.2019, Москва, Елена Острякова

Т.н. украинская «элита» Севастополя после воссоединения с Россией сумела обеспечить себе «теплые места», городское руководство в последние годы, несмотря на щедрые денежные вливания Москвы, не смогло продемонстрировать эффективную работу по восстановлению хозяйства после украинских времен.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил глава общественной организации «Русская община Севастополя» Татьяна Ермакова.

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«Когда прошла Русская весна, пока мы здесь «ура» кричали, в Москву поехали все те, кто хорошо жил при Украине, и все местечки себе взяли… Наверное, с прохвостами легче договориться», – сказала она.

Ермакова критически оценивает работу по восстановлению Севастополя после пребывания в составе Украины – по ее мнению, деньги расходуются неэффективно, приехавшие из других регионов РФ чиновники часто не разделяют бережного отношения севастопольцев к островкам природы, и отдают участки под застройку.

«Еду, читаю билборды «Единой России»: «городу русской славы достойную жизнь». Я хочу спросить: а что вы подразумеваете под достойной жизнью? То, что выжигают фисташки, которым 500 лет, в бухте Круглая? Я куда только не пишу, за июль дважды выжигали. Следственный комитет вообще не работает.

Всех радует, что мы вернулись на свою великую Родину, но что происходит в Севастополе: там яма, тут яма. Сейчас у нас делают дорогу во дворе. Все недовольны. Нам Украина сделала в 14-м году эту дорогу. Рядом дом – там дырка на дырке. Ровную дорогу сделать, конечно, легче. Тендеры выигрывают какие-то армяне. Да у нас есть свои специалисты, которые делают дороги по дешевым рецептам. Они стоят, как стеклышки. По ним бронетанки могут ездить. Сидят сейчас без работы. Армянину плевать, как класть – он уедет в свою Армению», – рассуждает Ермакова.

«К нам не едут нормальные специалисты из-за санкций. Едет, тот, у кого на материке не получилось. А нужен серьезный человек, который уберет всех, вплоть до клерков, и поставит новых грамотных людей. Нужно было их уже воспитать за пять лет.

Но тем, кто вьется сейчас вокруг властей, я не верю. Я сейчас смотрю на Белика (депутат Госдумы от Севастополя — ред.). Он такие заявления правильные делает. И раньше он всегда был с нами. Он бы смог изменить ситуацию, если бы впереди не шла его коммерция», – считает общественница.

«Я не буду голосовать на выборах в городское заксобрание. Там единственный был Григорий Донец (севастопольский общественник, не допущен к выборам — ред.), за которого я бы проголосовала. И то, я не знаю, как бы он себя повел. Он же перед Чалым «причалил». А этого человека я вообще не пойму. В 14-м году вместо него можно было выставить любого. Его многие тогда вообще не знали и спрашивали: кто это? Он уезжает, приезжает, у него такой характер», – отмечает Ермакова.